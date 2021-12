Mercedes uputio žalbu na kraj trke u Abu Dabiju

Ekipa Mercedesa uputila je žalbu na kraj trke u Abu Dabiju.

Skandalozne odluke su dovele do spektakularne završnice i pobjede Maksa Ferstapena u Abu Dabiju, pa je Holanđanin samim tim novi svjetski šampion.

Mercedes je uputio zvaničnu žalbu FIA iliti direkciji trkanja zbog pomenutih skandaloznih odluka na samom kraju.

Podsjećamo, prvo je bilo zabranjeno Maksu da obilazi vozila koja kasne za cio krug, a i tim vozilima je bilo zabranjeno da obiđu vozilo bezbjednosti i vrate se u krug koji vozi lider trke.

Potom je da odluka povučena, sve je dozvoljeno, vozilo bezbjednosti se povuklo i u posljednjem krugu je Ferstapen postao šampion.

Ipak, Mercedes je uputio žalbu i vidjećemo šta će se sada dešavati. Ovo je očekivan potez.

