Prvi čovjek F1 negira da je titula namještena Ferstapenu

Prvi čovjek Formule 1 Stefano Domenikali odbacio je navode da bi taj sport ponovo trebalo da izgradi povjerenje.

Njegovi komentari su se odnosili na prošlogodišnje kontroverzne završnice šampionata u trci u Abu Dabiju, ali je pozvao Međunarodnu automobilsku federaciju (FIA) da izvrši promjene i nauči lekcije kako bi takmičenje napredovalo.

Domenikali je u izjavi za Skaj branio kredibilitet Formule 1 i odbacio navode brojnih navijača da je prošlogodišnja trka u Abu Dabiju namještena kako bi Maks Ferstapen iz Red Bula osvojio titulu.

Ferstapen je u posljednjem krugu poslednje trke u sezoni pretekao glavnog konkurenta za titulu Luisa Hamiltona iz Mercedesa, poslije kontroverznih odluka direktora trke Majkla Masija. Uoči nove sezone Masi je smijenjen sa te pozicije i uvedena su nova pravila.

"Nisam ni u jednom trenutku pomislio da je nešto namjerno urađeno. Kao čovjek sporta, da sam mislio da je tako, ja ne bih bio tamo. I mogu da garantujem, iz perspektive Formule 1, da to nije bio slučaj", rekao je Domenikali.

Upitan da li je potrebno ponovo izgraditi povjerenje, Domenikali je odgovorio: "Da budem iskren, mislim da je povjerenje već tu".

"Prošle sedmice smo imali sastanak sa svim promoterima. Gotovo sve je rasprodato, što znači da Formula 1 nije problem i znači da je povjerenje tu", dodao je on.

FIA je istražila dešavanja u trci u Abu Dabiju i uskoro će objaviti izvještaj. Domenikali je rekao da je odluka o smjenjivanju Masija donesena kako bi se on zaštitio, pošto je pritisak bio ogroman i struktura nije u tom trenutku mogla da ga podrži.

"Ono što bi trebalo da izbjegnemo je lična diskusija. Svi smo ljudska bića. Možete reći da dobro radite kao vozač, kao ekipa, kao sudija, ali to nije relevantno za kredibilitet sporta ako sport ne može da nauči lekcije kako bi to poboljšao. Kredibilitet je u toj vrsti akcije i očekujemo da će FIA to uzeti u obzir u pripremama za sljedeću godinu", naveo je Domenikali.

Prva trka u novoj sezoni Formule 1 vozi se u nedjelju od 16 časova za Veliku nagradu Bahreina.

