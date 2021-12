Raikonen razbio bolid pred oproštajnu trku

Legendarni finski vozač Formule 1, Kimi Raikonen, uništio je svoj bolid tokom drugog slobodnog treninga na stazi u Abu Dabiju.

Raikonen prelazi posljednje kilometre u bolidu Formule 1 jer će nakon trke u Abu Dabiju završiti svoju karijeru.

Ipak, stvari nisu prošle dobro jer je udario u barijeru i teško oštetio svoj bolid, tako da ekipu Alfe Romeo čeka veliki posao.

Nezgoda za Finca se dogodila u 14. krivini kada je izgubio zadnji kraj i udario u barijeru.

Raikonen nakon ove trke napušta Formulu 1 s jednom titulom prvaka iz 2007. godine, koju je osvojio kao vozač Ferarija.

Raikkonen has a huge shunt into the barriers#F1 #AbuDhabiGP #Raikkonen pic.twitter.com/aSdIcD69hD