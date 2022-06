Red Bul i Ferari imaju konkurenciju, Mercedes napada titulu

​Savjetnik Red Bul čuveni Helmut Marko rekao je da vjeruje da Mercedes ima veliki potencijal i da će se uključiti u borbu za šampionsku titulu.

Ekipa Mercedesa je osmostruki šampion konstruktora u Formuli 1 i trenutno imaju 101 bod, dok Ferari ima 199, a Red Bul 235.

Mercedes ima nevjerovatno brze krugove na treninzima, a i tokom trka znaju da postave najbrži krug s vremena na vrijeme i o tome je pričao Dr Helmut Marko.

On smatra da Red Bul i Ferari i te kako imaju razloga da budu oprezni jer se Mercedes ozbiljno približava trci za titulu.

"Trenutno je teško da odredimo izvor brzih krugova, ali kada slušamo ljude iz Mercedesa stičemo utisak da ni oni baš nisu sigurni. Opasno je to što imaju potencijala, što su brzi na svakoj trci i što su uvijek pri vrhu. Ne vjerujem u priče da blefiraju i da se čuvaju. To su radili prošle godine, ali sada ne vjerujem. Na momente je Mercedes najbrži na stazi, ali to im ne traje dugo. Mercedes je blizu nas, blizu Ferarija, ali mi se čini da je Ferari dosegao svoj limit i čeka nas dosta uzbudljivosti do kraja jer ove stvari ne možeš da promijeniš preko noći", smata Helmut Marko, prenosi b92.