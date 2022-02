Vilijams predstavio novi bolid

Ekipa Vilijamsa u Formuli 1 zvanično je predstavila bolid za novu sezonu.

Nova sezona Formule 1 uskoro počinje, pa timovi zvanično predstavljaju izgled svojih novih bolida.

Nedavno smo vidjeli da su novi izgled bolida prikazale ekipe Hasa, Aston Martina, Meklarena, Red Bula i Alfa Taurija, pa je na red došao Vilijams.

Ekipa Vilijamsa je jedna od onih sa najdužim stažom u Formuli 1, a poznato je da su jedna od rijetkih uspješnih privatnih timova koji se takmiče u najbržem putujućem cirkusu.

Ove godine nas čeka promjena pravilnika prije svega aerodinamike, pa samim tim imamo i promjene izgleda bolida F1.

Vidimo da je Vilijams odlučio da zadrži plavu boju i vidjećemo koliko će uspjeha imati u novoj sezoni sa novim bolidom i novim pravilnikom.

Your FW, ready for the challenges of 2022 pic.twitter.com/4rXOwFaMyI