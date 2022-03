Britanci obožavaju Hyundai

Nakon što je već bio prepoznat kao najbolji porodični automobil u užem izboru Britanske nagrade, Hyundai IONIQ 5 je osvojio titulu najboljeg automobila 2022. godine od panela 29 stručnih sudija koji pokrivaju britansku automobilsku industriju (The Sunday Times, The Daily Express, The Telegraph, The Independent, Top Gear, Auto Express, CAR, Evo i Business Car).

Ashley Andrew, izvršni direktor, Hyundai Motor UK, rekao je: “IONIQ 5 je stvarno privukao pažnju potrošača u Ujedinjenom Kraljevstvu, nudeći elegantno, premium potpuno EV iskustvo koje se sviđa gotovo svakoj vrsti kupaca novog automobila. Njegov inovativni raspored znači da je dovoljno prostran za velike porodice, efikasan pogonski sklop bez emisija je savršen za kupce službenih automobila, a luksuzna ekološki prihvatljiva unutrašnjost uzdiže Hyundai u pravi premium proizvod. Velika je podrška dobiti titulu britanskog automobila godine.”

Lista IONIQ 5 nagrada se povećava zahvaljujući svom dizajnu, brzom punjenju i inovativnosti

Od svog predstavljanja 2020., Hyundai IONIQ 5 je osvojio mnoge obožavaoce zahvaljujući svom atraktivnom dizajnu, dometu do 298 milja i mogućnosti brzog punjenja od 10% do 80% za samo 18 minuta.

Kao rezultat toga, pokupio je niz prestižnih nagrada. U julu prošle godine je proglašen automobilom godine na dodeli nagrada Auto Express New Car Awards 2021, a takođe je trijumfovao u kategorijama srednjeg poslovnog automobila, premium električnih automobila i dizajna.

