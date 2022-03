Ima li gorivo rok trajanja i može li se "pokvariti"

Nedavna panika izazvana ratom u Ukrajini i strahom od moguće nestašice goriva podstakla je mnoge vozače da naprave kakve-takve rezerve benzina i dizela.

I dok je za većinu bilo dovoljno da napune rezervoar svog automobila do vrha, bilo je i onih koji su željeli da se obezbjede na duži rok puneći kante i kanistere gorivom, kako bi ga ostavili u garažama i šupama za kasniju upotrebu.

Međutim, postavlja se pitanje šta je sa takvim zalihama, da li je ispravno čuvati benzin i dizel na taj način i koliko dugo gorivo može stajati u uslovima koji su daleko od idealnih, odnosno da li postoji rok trajanja goriva?

Kako piše Revijahak, pozivajući se na riječi sagovornika iz naftne kompanije INA, benzin i dizel skladište se u strogo namjenskim rezervoarima, označenim prema važećim propisima. Skladištenje u neadekvatnim uslovima, osim što ugrožava zdravlje i živote ljudi, može dovesti i do degradacije kvaliteta, odnosno do problema prilikom primjene takvog goriva.

Ako se gorivo čuva u namjenskim rezervoarima, koji imaju mogućnost održavanja i dreniranja, preporuka je da se benzin čuva do dvije godine, dok se dizel može čuvati do šest mjeseci. U rezervoarima može doći do kondenzacije vode usljed velikih razlika u temperaturi okoline, kao i do razvoja mikrobiološkog zagađenja.

Dakle, čuvanje goriva u neadekvatnim uslovima može ga "pokvariti", a dizel gorivo je tome podložnije.

U odgovoru naftne kompanije spominju se namjenski rezervoari, a može se samo pretpostaviti koliko se gorivu skraćuje rok kad se čuva u neadekvatnim uslovima, odnosno u kantama i kanisterima, po garažama i podrumima.

Stručnjaci, razumljivo, ne žele nagađati u kakvim sve okolonostima građani čuvaju uskladišteno gorivo, ali relevantne informacije govore da je rok upotrebe goriva u kanisterima tek nekoliko mjeseci.

Dakle, savjet je da ne stvarate zalihe goriva u garažama. Radi se o visokozapaljivom materijalu, a duže stajanje utiče i na njegov kvalitet.

(b92)