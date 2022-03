Imaju li vazdušni jastuci u vozilima rok trajanja

U sigurnosnoj opremi automobila vazdušni jastuci jedan su od ključnih dosega. Dosad su spasili desetine hiljada vozača, suvozača i putnika na zadnjem sjedalu, a svakomu bi trebalo da bude u interesu da funkcionišu. Imaju li vazdušni jastuci rok trajanja? Kada su proizvođači automobila počeli ugrađivati vazdušne jastuke, prije četrdesetak godina, bio jasno određen rok trajanja. Uglavnom bi to bilo 10 ili 15 godina.

Još su proizvođači poput Honde ranih devedesetih savjetovali provjeru vazdušnih jastuka svakih 10 godina. U Mercedesu su zaključili da će vazdušni jastuci koje su proizveli iza 1992. godine trajati cijeli radni vijek automobila. Napredak u tehnologiji modula vazdušnih jastuka obezbjeđuje doživotnu, funkcionalnu pouzdanost vazdušnih jastuka. Komponente vazdušnih jastuka su izuzetno izdržljive. Ključna razlika je u vrsti brtve koja se koristi za smještaj upaljača vazdušnog jastuka. U novim automobilima koristi se kombinacije stakla i metala, a prije je to bila kombinacija plastike i metala, koja je generisala više vlage i uticala na funkcionalnost upaljača. To može dovesti do korozije električnih iglica u uređaju za paljenje i potencijalno dovesti do problema u radu vazdušnih jastuka.

Dakle, kod novih automobila nema rokova, a ako imate vozilo koje je proizvedeno osamdesetih ili početkom devedesetih - provjerite! U svakom slučaju, bez obzira na starost vozila, ne bi bilo loše provjeriti u knjizi vozila šta piše o vazdušnim jastucima.

(Revijahak)