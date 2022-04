Jedna od najskupljih tablica na svijetu košta pravo bogatstvo

Dobila je novog vlasnika na aukciji za višemilionsku dolarsku sumu.

Pojedine registarske tablice, posebno one sa manjim brojem znakova, redovno prolaze odlično na aukcijama i dostižu ogromne cijene. A kad svemu pridodate humanitarni karakter, onda je uspjeh zagarantovan.

Upravo to se dogodilo na dobrotvornoj aukciji pod imenom "Most noble Numbers", koja je održana nedavno u Dubaiju. Najveću cijenu postigla je tablica "AA8", i to od gotovo 10 miliona dolara. Milionske iznose postigle su i tablice "F55", "V66" i "Y66", piše Arab News.

Dobrotvornu aukciju je pokrenuo Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives (MBRGI), a za svega dva sata prikupili su oko 14,4 miliona dolara koji će biti donirani kampanji "One Billion meals". Radi se o humanitarnoj kampanji čiji je cilj obezbijediti besplatnu hranu za ugrožene u čak 50 zemalja svijeta.

Najskuplje prodata registarska tablica je "F1" koja je 2018. godine u Velikoj Britaniji promijenila vlasnika za oko 20 miliona dolara.

Najskuplja tablica danas u ponudi je "MM", koja se prodaje u Kaliforniji po cijeni od 24,5 miliona dolara.

(B92.net)