Kakav je uspjeh napravila Dacia u Evropi tokom prošle godine

Prodaja rumunske marke na Starom kontinentu utemeljena je na dva modela - Dusteru i Sanderu.

Dacia je tokom 2021. godine u Evropi isporučila 406.646 automobila, što je blagi rast od 1,2 odsto naspram 2020. godine. No, u poređenju sa 2019. godinom i periodom prije pandemije virusa korona, Rumuni su u strmoglavom padu od 30,1 odsto.

Dokker je prethodne godine stigao do 3.269 kupaca, uz manjak od 90 odsto. No, Duster se pokazao kao ogroman uspjeh za Daciju, jer je ovaj SUV uspio da nađe put do čak 145.753 potrošača, što je za četiri odsto bolji plasman nego lani. Ipak, ni Duster nije dostigao nivo iz 2019. godine jer je naspram tog doba u minusu od 34,2 odsto.

Jogger je tek stigao na tržište, a Rumuni su u prošloj godini isporučili 26 primjeraka. Lodgy je upisao 18.275 registracija (-9 odsto), dok je Logan brojao do 14.964 (-62 odsto). Sandero je prošle godine bio jedan od evropskih bestselera sa 196.792 isporučene jedinice.

Tako je ovaj hečbek iz B segmenta indeksirao rast od 16,9 odsto naspram 2020, ali ni on nije u "plusu" u odnosu na 2019. godinu (-12,4 odsto). Novitet u Dacijinoj gami - električni mališan Spring, pokazao se kao vrlo uspješan model u inicijalnom dijelu karijere.

Spring je prodat u 27.567 primjeraka, i u rumunskom brendu očekuju da ove godine daleko nadmaši taj rezultat. Uopšteno, predstavnici Dacije ističu da će ovogodišnji uspjeh u Evropi uglavnom zavisiti od dostupnosti elektronskih komponenti, te da vjeruju da će uspjeti da ubilježe rast prodaje, prenosi AutoRepublika.