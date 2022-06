Kako zadržati hladovinu u autu, posebno ako nemate klimu

Evo i kako da održite hladovinu u autu, naročito ako nemate klimu.

Izbacite stvari

Vrućina može nepovratno da oštetiti CD-ove, elektronske naprave i mobilne telefone, muzičke plejere, igračke. Ako pojedine stvari retko koristite u autu, ostavite ih u kući, a neophodne držite u gepeku.

Parkirajte u hladu

Možda parkiranjem ispod stabla rizikujete da se prljavština ili ptičji izmet nađu na vašem krovu ili na prozorima, ali će vam bar biti prijatnije i podnošljivije. Ako hladovine nema "ni na mapi“, ostavite auto tako da sunce direktno udara u zadnji prozor, nikako na vjetrobransko staklo. Tako ćete izbjeći ekstremno zagrevanje prednjih sjedišta i volana.

Vjetrobranski suncobran

Vjetrobranskim suncobranom zaštitićete unutrašnjost vozila od najjačih sunčevih zraka. Vrućina neće nestati, ali će svakako biti manja i podnošljivija. Osim toga, ovi suncobrani doprinose bržem rashlađivanju automobila nakon što se uključi klima.

Zaštita na bočnim staklima

Ove "naprave" vrlo dobro štite zadnja sjedišta i djecu od vrućine. Takođe, uspijevaju i da koliko-toliko smanje temperaturu. Nažalost, samo luksuzniji automobili u standardnoj opremi imaju zaštitne "roletne".

Hladna koža

Kožna sjedišta i volan mogu da se zagriju do te mjere da izazovu ozbiljne opekotine. Da biste to izbjegli, potrebno je da na sjedišta stavite peškire ili neki zaštitni materijal. Upravo to će spriječiti prvi kontakt s vrelim sjedištima.

Vrelinu volana ublažićete tako što ćete na komad krpe sipati malo vode i obrisati upravljač. Takođe, dobra je stvar imati i flašu sa raspršivačem punu vode. Iako će voda možda odmah ispariti, direktno će smanjiti visoku temperaturu. Nakon samo nekoliko prskanja, volan, mjenjač i metalni dijelovi vratiće se na normalnu temperaturu.

Pazite se pojaseva

Iako zvuči banalno, metalne kopče sigurnosnih pojaseva mogu se zagrijati do ekstrema, tolikih da mogu prouzrokovati opekotine. Zato valja pripaziti pri stavljanju pojaseva, pogotovo djeci. I u ovom slučaju će pomoći raspršivanje vode ili brisanje kopči mokrom krpom nekoliko puta zaredom.

(b92)