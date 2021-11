Koji automobili su najpouzdaniji, a koje treba izbjegavati

Consumer Reports je u redovnom godišnjem izvještaju pouzdanosti automobila objavio spisak modela koje preporučuje, ali i povukao preporuke za gomilu automobila koji su kvalitetom i pouzdanošću pali na ljestvici u posljednjih godinu dana.

Konačno, CR je objavio i listu pouzdanosti po markama koja donosi brojna iznenađenja.

Prije samog spiska treba napomenuti da je ovo istraživanje zasnovano na anketi koju CR šalje svojim članovima. Oni putem upitnika odgovaraju koliko su u posljednjih godinu dana bili zadovoljni svojim automobilom, odnosno navode koje im je sve probleme auto izazvao u tom periodu.

Upitnik je podijeljen u 17 kategorija, a konačan rezultat se boduje na skali od 0 do 100, gdje je prosjek u rasponu od 41 do 60 bodova. Inače, u pitanju je baza koja broji preko 300.000 automobila proizvedenih od 2001. do 2021. godine.

Podatak da je Lexus na prvom mjestu ne iznenađuje nikog. Na to smo navikli, a u ovom slučaju sa 76 bodova je samo 1 bod ispred drugoplasirane Mazde i pet bodova ispred Toyote.

Devet automobilskih marki ostvarilo je rezultat iznad prosjeka, ali među njima nema nekih brendova koje smo navikli da vidimo u "gornjem domu".

Tako na spisku onih iznad prosjeka više nema Porschea koji je tek na 13. mjestu liste. U vrhu nema ni brenda Kia, a posebno iznenađuje korejska premijum marka Genesis koja je pala na dno liste zajedno sa Tesla Motorsom, brendom Jeep i ubjedljivo najgorim Lincolnom.

(B92)