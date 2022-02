Koliko dugo vosak čuva boju nakon pranja

Standardno pranje obično je dovoljno da vaš automobil bude spreman za proljeće nakon zimskog perioda, ali svom vozilu možete posvetiti i malo više pažnje.

Suvišno je naglašavati zašto je važno u proljeće detaljno očisiti automobil (od prljavštine, naslaga soli…). So kojom su se tokom zime posipali putevi i uilice može da ošteti lak automobila i podstakne nastanak korozije, pogotovo na mjestima na kojima je lak automobila već načet.

Važno je nakon svega dobro oprati automobil, a evo i nekih savjeta njemačkog auto-kluba ADAC.

Preporučuje se pretpranje - na primjer mlazom pare kako bi se omekšala i grubo uklonila tvrdokorna prljavština na karoseriji, kako čestice pijeska ili čađi koje su se nataložile na spoljašnjosti ne bi izgrebale boju automobila poput brusnog papira.

Standardno pranje, uključujući pretpranje, obično je dovoljno da vaš automobil bude spreman za proljeće, ali svom vozilu naravno možete posvetiti još više pažnje.

Na primjer, voskiranjem ili zaštitom podvozja. Ono što se svakako preporučuje je očuvanje laka na automobilu nakon pranja.

To će štititi vaš automobil od sunčevih zraka i biljnih produkata koji će se u proljeće "lijepiti" za karoseriju. Prema ADAC-u, zaštita voskom traje od tri do šest mjeseci, što bi trebalo da bude dovoljno do ljeta, kada zaštita može da se ponovo nanese.

