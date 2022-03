Koliko je veća potrošnja goriva pri 160 km/h u odnosu na 100 km/h

Cijene nafte padaju, a cijene goriva rastu i to radikalno, pa pročitajte savjet za štedljivu vožnju.

Što je veća brzina, veći je i otpor vazduha, a to je ključni faktor u potrošnji goriva automobila.

Otpor vazduha raste kvadratno na brzinu - a ne linearno. Dakle, čak i ako idete samo malo brže, otpor će se povećati mnogo više od vašeg ritma vožnje, a s tim i potrošnja. Pri brzinama od oko 140 km/h, automobil troši natprosječnu količinu goriva. Na primjer, Njemački auto-klub (ADAC) je izračunao za automobile srednje klase da pri vožnji od 160 km/h troše do dvije trećine više goriva nego pri 100 km/h.

Koja je brzina idealna? Ubrzajte energično, prebacite u najviši mogući stepen prenosa i vozite brzinom između 60 i 90 km/h. To je najekonomičnije. Naravno, to nije praktično na auto-putu. Idealna brzina ovdje je konstantnih 100 do 130 km/h u najvišoj brzini brzini.

(Revijahak.hr)