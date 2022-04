Kupio novi Audi i pritisnuo funkciju "klime", ali ovako nešto nije očekivao

Audi, kao uostalom i drugi premijum automobili, osim prestiža svom vlasniku obično donose i neke funkcije kojima opravdavaju novac uložen u njih. Međutim, nije uvijek baš tako.

Nakon što je vlasnik ovog Audija iz Danske pritisnuo dugme sa oznakom "Sync", koje služi za sinhronizaciju svih klimatskih zona, na ekranu multimedijalnog sistema pojavilo se obavejštenje da ta funkcija nije obuhvaćena kupovinom.

I zaista, iako Audi nudi trozonsku klimatizaciju kao standardnu opremu na brojnim tržištima, u Danskoj to nije slučaj. U ovoj zemlji takva opcija košta 5.114 kruna, odnosno skoro 700 evra. U suprotnom će vlasnik nakon pritiska komande "Sync", koja će pritom čak i zasvijetliti, dobiti obavještenje "This function has not been purchased".

Ovo je ipak pomalo neočekivano, jer je sve donedavno bila praksa da proizvođači jednostavno izostave komande koje služe za aktiviranje funkcija koja nisu dostupne u konkretnom primjerku vozila.

Audijev postupak sugeriše da je, izgleda, jeftinije ugraditi sve komponente, pa naknadno programirati ovakve poruke koje će obavještavati vlasnika o nefunkcionalnim dugmićima.

