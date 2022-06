Na prodaju najbrža limuzina na svetu sedamdesetih godina

Dok su Ferrari i ostatak društva samostalno razvijali V12 motore, manje firme su se služile daleko jednostavnijom tehnikom. Bilo je dovoljno da direktor telefonski kontaktira nekog od američkih giganata i motor bi im uskoro stigao na adresu.

Peter Monteverdi je birao kao Bristol i Jensen, a to znači da se za pogonske jedinice redovno obraćao Chrysleru.

Taj švajcarski prodavac automobila se tokom šezdesetih upustio u maloserijsku proizvodnju automobila.

Bili su to zaista posebni automobili na kojima se nije štedjelo. Dizajn bi bio prepušten italijanskim majstorima kao što su Frua i Fissore, dok bi iz Amerike stigla "konjica", Chryslerov big-block motor.

Dva Monteverdija ponuđena su na aukciji kuće Bonhams, a radi se o vrhunski očuvanim primjercima.

Prvi je 375/4, velika limuzina koja je ime dobila po snazi motora i broju vrata. Pokretan 7.2 litarskim motorom, bio je to i ostao poseban automobil bez prave konkurencije na evropskom tlu.

Do stotke je stizao za 6,9 sekundi i jurio sve do maksimalnih 250 km/h. Tih sedamdesetih godina bila je to najbrža limuzina na svijetu.

U zavisnosti od izvora informacija, proizvedeno je između 28 i 35 primjeraka, a ovaj bi mogao da postigne cijenu od 140.000 švajcarskih franaka.

Druga opcija je koju godinu stariji Monteverdi 375 S, kupe na čijem spisku vlasnika je i Džej Leno.

Ovaj automobil bi na aukciji mogao dostići cijenu od 110.000 "švajcaraca".

U svakom slučaju težak izbor za nekoga ko voli automobile i može sebi priuštiti ovakav djelić istorije.

(b92)