Na šta treba da pripazite kad kupujete polovno vozilo?

Prilikom kupovine polovnog vozila svakako je bitno informisati se o intervalima zamjene zupčastog kaiša ili lanca.

Ako nije navedeno da su prethodno zamijenjeni svi potrebni dijelovi, a bilo je već potrebno zamijeniti ih, štete nastale otkazivanjem kaiša mogu biti višestruko veće od zamjene tog dijela.

Dakle, ukratko, zupčasti kaiš ili lanac spaja bregastu osovinu (kod nekih motora i vodenu pumpu) i radilicu motora. Pucanje lanca/kaiša može da dovede do velikih oštećenja u motoru (pucanja ventila, oštećenja klipnjača).

Koje su karakteristike lanca, a koje kaiša?

Lanac

Pretežno lančani prenosnici nemaju određeni interval zamjene po pređenim kilometrima od strane proizvođača i kod redovne zamjene odgovarajućeg motornog ulja i filtera nije ih potrebno mijenjati do nekog većeg otvaranja ili servisa motora od 200.000 km do 300.000 km.

Tada je preporuka da se zamijeni lanac, ako je već zbog neke neispravnosti otvoren motor. Uglavnom, ovaj tip prenosnika je prvobitno zamišljen da može izdržati koliko će trajati i motor.

Pojedini proizvođači su kod novijih generacija motora smanjili dimenzije lanca kako bi olakšali pojedine mase u pokretu i dobili bolje karakteristike motora, ali nažalost time su se približili i ranijem otkazivanju lanca.

Pojedine motore potrebno je kompletno izvaditi iz vozila kako bi se zamijenili lanac motora i svi potrebni propratni rezervni dijelovi, pa prilikom kupovine polovnjaka i to treba imati u vidu i raspitati se u ovlašćenom servisu o tipu motora koji se nalazi u automobilu koji namjeravate da kupite.

Kaiš

Sa druge strane, kaiš je ograničen na vremenski period zamjene, najčešće između 5 do najduže 10 godina, u zavisnosti od toga šta je proizvođač propisao, a potreba zamjene kaiša prema pređenim kilometrima je takođe različito definisana kod svakog proizvođača ili generacije motora.

Zamjene su u širokim rasponima od 60.000 do 240.000 km kod određenih novih generacija motora pa je obavezno konsultovati se sa servisom oko toga kada je potrebno zamijeniti zupčasti kaiš za vaš motor.

Uglavnom, ako se na motoru mijenja zupčasti kaiš u proseku na svakih 200.000 km ili 10 godina vrlo vjerovatno će to biti povoljnije i pouzdanije rješenje od lančanog prenosnika za koji možete čuti od servisa da je sklon pucanju, a proizvođač mu čak i ne odredi potreban interval zamjene već samo potrebnu kontrolu u servisu prilikom redovnog servisiranja vozila.

Servis vas može informisati da dolazi do pucanja lanca između 120.000 km do 200.000 km i da je preporuka da se zamijeni, a cijena troška zamjene i rezervnih dijelova može biti i do tri puta veća nego zamjena zupčastog kaiša.

Važno je znati da ako dođe do neplaniranog kvara na sistemu, popravka vozila može u zavisnosti od dostupnosti rezervnih dijelova potrajati od 15 do 30 radnih dana pa je dobro na vrijeme provjeriti da li je sistem prenosa u motoru pravilno i na vrijeme održavan u skladu sa uputstvima proizvođača ili prema preporukama servisa.

