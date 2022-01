Najprodavaniji automobil u Francuskoj i jeste i nije francuski

Prema najnovijim podacima, kada je riječ o prodaji fizičkim licima, najtraženija auto-marka u 2021. nije izvorno domaći brend.

Da je neko prije 20 godina rekao da će se ovo dogoditi, vjerovatno bi mu se svi smijali. Bilo je to otprilike u vrijeme kada je Renault preuzimao rumunsku marku Dacia i pokretao plan da od posrnulog proizvođača napravi profitabilna kompanija sa konkurentnim proizvodima.

To mu je očigledno i uspjelo, pa je Dacia danas jedna od najprodavanijih marki u Evropi. I ne samo to, Dacia je najprodavanija marka u Francuskoj. Prema podacima koje je objavio Autoways, Dacia je do 22. decembra ove godine u Francuskoj prodala ukupno 99.698 vozila fizičkim licima (privatnim kupcima).

Renault je odmah iza, sa 91.246 prodatih automobila, a zatim slijede Peugeot sa 87.524 i Citroen sa 51.972 isporučena vozila.

Dacia je postigla dvostruku pojbedu, s obzirom da je Sandero u 2021. najprodavaniji model automobila u Francuskoj. I ovde se računa samo prodaja fizičkim licima.

Sa 67.638 isporučenih jedinica nalazi se ispred drugoplasiranog Peugeota 208 i trećeplasiranog Peugeota 2008.

Na kraju, bitno je reći i da se, kada se u prodajne rezultate uračunaju isporuke pravnim licima, odnos snaga mijenja.

Tako na prvo mjesto izbija Peugeot 208, a Sandero pada na treću poziciju. Ali to je već neka druga priča.

(b92)