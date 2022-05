Otvoren prvi muzej oldtajmera u BiH, izloženi automobili stari i do 100 godina

Muzej oldtajmera, prvi muzej te vrste u BiH, otvorio je u subotu svoja vrata zaljubljenicima starih automobila iz Mostara, BiH i cijele regije.

Predsjednik Oldtimer kluba Mostar Zdravko Vidović kazao je kako su na svečano otvaranje došli vozači oldtajmera iz Srbije, Makedonije, Albanije, Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, a izloženo je oko 150 automobila.

"Ovdje možete vidjeti puno vrijednih eksponata, kao što je Ford T iz 1927. godine ili Jaguar MK10 iz 1962. godine koji je jedan od rijetkih eksponata u Europi. Imamo aute stare 80 do 100 godina, a ljudi su s njima prešli po 800 kilometara da bi došli u Mostar", naglasio je Vidović.

Poručio je kako je ovo prvi put u Evropi da jedan oldtajmer klub otvara svoj muzej, jer se u većini slučajeva radi o privatnim muzejima koji su u vlasništvu kolekcionara. Prostor muzeja biće otvoren ne samo za ljubitelje starih automobila, već i za mlade umjetnike.

"U ovom prostoru otvaramo vrata mladim umjetnicima, posebice onima koji nemaju financijsku mogućnost da iznajme prostor. Svima su vrata otvorena za edukacije, izložbe, druženje i slično, jer ovo smo napravili da bi mladi vidjeli kakva je bila kultura prije 50 ili 100 godina, kako su ljudi lijepo živjeli bez elektroničkih stvari, kako su se mogli naći i povezati. Mi smo prolazni i želimo ostaviti nešto ljudima i generacijama koje dolaze", rekao je predsjednik mostarskog Oldtimer kluba.

Dodao je da nema ideje bez ljubavi, te kako je danas najvažnije voljeti to što radiš, voljeti svoj grad i svoju državu.

"Danas je Mostar Europa u malom. Rijetko ćemo vidjeti na jednom mjestu ovoliki broj oldtimera s cijeloga Balkana. To je pokazatelj da Oldtimer klub Mostar uživa veliko poštovanje. Mi imamo srce i dušu, volimo to što radimo i drago nam je da ljudi dolaze u Mostar", poručio je.

Vidović je otkrio kako Oldtimer klub Mostar počinje još jednu zanimljivu priču.

"Organiziramo vinsku cestu s oldtimerima. Tko god želi doći i obići vinarije u Hercegovini može to učiniti u vožnji s oldtimerima. Radimo također i Yugotour, odnosno turističku turu u kojoj će se svi zainteresirani, automobilima iz bivše Jugoslavije, moći provozati do Blagaja, Sarajeva, Konjica, Međugorja i slično" dodao je.

Branko Kapetanović iz Feričanaca vlasnik je automobila Austin iz 1946. godine, a na izložbu je došao uime Oldtimer kluba Osijek.

"Ovakav automobil proizvodio se od 1932. do 1947. godine. Proizvedeno je oko 350 tisuća komada tog modela, a zanimljivo je da za vrijeme Drugog svjetskog rata nije prekinuta proizvodnja, samo se radio kao dostavno vozilo s prikolicom" pojasnio je Kapetanović.

Otkrio je kako je ovakav automobil teško održavati, dodavši kako je dijelove teško naći i često se moraju posebno praviti.

Iz Pelješca je na svečano otvorenje muzeja došao Dario Vujičić, vlasnik Volva 240 diesel, Renaulta iz 1967. godine i Fiata "peglice" iz 1991. godine.

"Ljubav prema old timerima drži me nekih desetak godina. Samostalno idem na izložbe i nisam član nijednoga kluba. Do sada sam bio na izložbama u Nikšiću, Slavonskom Brodu, Sarajevu, Livnu, Ljubuškom, Splitu, Makarskoj i već treći put u Mostaru", kazao je Vujičić.