Ovo je najbrži blindirani automobil na svijetu

Premda kupcima nudi stepen blindiranosti kategorije B4, ovaj tjunirani Audi RS7 na vagu donosi svega 91 kilogram viška u usporedbi sa standardnim modelom.

No, to što je vlasnik u njemu siguran kao u sefu ne znači da je ujedno i izgubio sportski nastrojene performanse. Naime, twin-turbo benzinac 4.0 V8 osnažen je na 760 KS i 1085 Nm pa se blindirani Audi RS7 do stotke katapultira za svega 3,1 sekundu, dok najveća brzina iznosi 325 km/h.

Dakle, ako ne pomogne ojačana konstrukcija, uvijek nudi dovoljno mogućnosti za bijeg od potencijalnih napadača.

Za tjuning motora zadužena je tvrtka APR, a za transformaciju u blindirano vozilo kompanija AddArmor. Cijena ovako oklopljenog i tjuniranog Audija RS7, u Njemačkoj, iznosi 182.880 evra, odnosno 81.270 evra više od standardnog modela.

(Autopress.hr)