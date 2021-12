Ovo su najskuplji kvarovi automobila

Kvarovi i njihove popravke su vječna tema za sve vlasnike automobila, ali i za one koji se tek spremaju da to postanu.

Čak i oni koji voze nova ili bar novija vozila strijepe od samog pomena debate o najskupljim auto-dijelovima i najzahtjevnijim popravkama, a za one čiji su automobili prešli na deset godina, ovakve i slične priče umalo da postanu tabu tema.

A ne bi trebalo da budu, kao što oni koji se tek spremaju da kupe polovan automobil moraju na vrijeme da razmišljaju o njima.

Zato nikada nije zgoreg ponoviti neke od najskupljih kvarova koji mogu zadesiti vlasnike automobila.

Ali i takve situacije mogu izgledati kao kamilica u poređenju sa zaista skupim, za koje navodimo samo nekoliko primjera. Neki od njih su očekivani, a neki nisu.

Motori

Nesreća na motoru je krajnja noćna mora svakog vlasnika automobila, bez obzira da li je vozio stariji i jeftiniji ili noviji i skuplji automobil. U pozadini ovog problema u slučaju nepravilnog održavanja često je zupčasti kaiš: ako se ne promijeni na vrijeme, njegovo pucanje će izazvati poznati horor scenario, sa udarima klipova u ventile, a zavisno od slučaja i oštećenja vodilice i sjedišta, kao i klipovi i same glave cilindara. U svakom od ovih slučajeva nesrećni vlasnik od starta može računati na desetke hiljada dinara štete, što u praksi znači da je ponekad isplativije i lakše zamijeniti cijeli motor. Naravno polovan, ne nov, jer bi inače popravka mogla da košta više od vrijednosti vozila. Dakle, uz odličnu uslugu, nikada ne treba igrati ili odlagati.

Mjenjač

Automatski mjenjači su nekada bili rijetkost, ali danas su uobičajeni za sve veći broj vlasnika automobila. Poznajemo ih nekoliko vrsta, od klasičnih, preko onih sa kontinualno promjenljivim prenosnim odnosima (CVT), do brzih i efikasnih i sofisticiranih mjenjača sa dva kvačila (DCT, PDK, EDC…). A svima im je, osim udobnosti korištenja u svakodnevnoj vožnji, zajednička još jedna stvar: ako se pojave ozbiljni problemi, popravke su jako skupe, a ako ostanu ispod deset hiljada dinara, vlasnik se gotovo može smatrati sretnikom. Jer ponekad popravka nije moguća, već je jedino rješenje zamjena cijelog sklopa koji se u slučaju popravljenog može računati na desetine hiljada dinara, a novi mjenjač ponekad i više od 100.000 dinara!

Uzroci kvara, na primjer, često leže u nedovoljnoj količini ulja u mjenjaču ili njegovoj neblagovremenoj promjeni i ulasku metalnih strugotina u sam sklop. Pa opet u neredovnom servisu.

Diferencijali

Isto važi i za još jednu vitalnu garnituru automobila, bez kojih vožnja kakvu poznajemo i uživamo u njoj ne bi bila moguća. Diferencijal, čiji je zadatak da omogući okretanje točkova na istoj osovini različitim brzinama, baš kao i gore navedeni dijelovi, zahtijeva pravilno podmazivanje za njihovo normalno funkcionisanje. To znači da je ključ za dobar san u većini slučajeva redovno servisiranje, odnosno zamjena ulja u propisanim intervalima. Čak i češće, pogotovo ako se radi o službenim vozilima koja su često više korištena i teža od privatnih, ali to ne bi trebao biti problem jer se radi o zaista malim troškovima.

U suprotnom, ako popravka nije moguća, a vlasnik ima tu nesreću da ni na otpadu ne nađe ništa prikladno, biće osuđen na kupovinu novog diferencijala.

Kompresori klima uređaja

Za razliku od motora i mjenjača, u automobilu se može živjeti bez klime, bar u teoriji. Ali takav stav, ako je neko voljan da ga brani, obično počinje da se topi sa prvim zracima sunca, a nakon što se temperatura približi oznaci od 30 stepeni Celzijusa, zazvone sva zvona za uzbunu.

Ako je problem jedan od očekivanih, kao što je nedovoljan nivo nafte ili gasa u sistemu, što se neminovno dešava tokom vremena i eksploatacije, rješenje je relativno jednostavno i finansijski prihvatljivo. Provjera pritiska, uklanjanje ostataka starih tečnosti i dopuna novim, kao i zamjena filtera i dezinfekcija dovoljni su u većini slučajeva, kada se sistem klima uređaja redovno održava. Međutim, ukoliko dođe do većih problema, poput potpune blokade sistema, u najgorem slučaju biće neophodna potpuna zamjena kompresora

Vazdušni jastuci

Za razliku od navedenih primjera, vazdušni jastuk u automobilu ne zavisi od redovnog održavanja i neće se sam pokvariti, ali potreba za njegovom zamjenom je svakako jedan od najskupljih troškova sa kojima se može suočiti vlasnik automobila.

Jastuke je, naravno, potrebno zamijeniti novim ako su originalni aktivirani, odnosno u slučaju sudara, što samo po sebi znači da će troškovi u ovom slučaju biti poprilični. Ali bez uračunavanja u kalkulaciju ovdje svih ostalih dijelova koji su oštećeni u udesu, ali i samog vazdušnog jastuka, ako je, recimo, sam vozač izazvao nesreću i nema kaska, to će izazvati popriličnu glavobolju. Jer ovaj dio se nikada ne mijenja sam od sebe, već u kalkulaciju treba da se uračunaju dijelovi ili cijela armatura, kaiševi, senzori i upravljačka jedinica, koja takođe skoro nikada ne košta manje od deset, a može da se kreće i do 40 ili 50 hiljada.

Radari za tempomat Sofisticirani moderni automobili su opterećeni raznim sistemima pomoći, kao što je radar za održavanje sigurne udaljenosti od vozila ispred. Međutim, to ne znači automatski da su imuni na sve vrste saobraćajnih situacija, pa ih, na primjer, možete oštetiti i pri malim brzinama na parkingu. A to, naravno, znači da morate da ih zamijenite novim, jer je sasvim jasno da popravka u takvim slučajevima po pravilu nije moguća. Osim toga, baš kao što je to slučaj sa vazdušnim jastucima, treba znati da zamjena radarskog sistema u nekim slučajevima nije moguća, ali se uz njega, u zavisnosti od marke i modela, povlače i specijalni držači, maske, kontrolna elektronika...

