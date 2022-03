Platio Teslu 130.000 dolara, isporučili mu vozilo sa različitim gumama

Prestižni Model X Plaid isporučen je kupcu sa potpuno različitim tipom guma na prednjoj i zadnjoj osovini.

Amerikanac Itan Džozef neprijatno se iznenadio kada mu je konačno stigao željeni automobil koji je naručio i kaparisao još u avgustu prošle godine. U pitanju je bio Tesla Model X u Plaid izdanju (sa 3 elektromotora i preko 1.000 "konja") vrijedan čak 131.190 dolara.

Međutim, radost zbog novog automobila nije dugo potrajala. Već pri primopredaji uočio je kako vozilo ima totalno različite gume napred i pozadi. Na prednjoj osovini bile se ljetne gume Michelin Latitude Sport 3 dimenzija 255/45 R20, dok su na zadnju osovinu montirane gume za sva godišnja doba Continental CrossContact LX Sport dimenzija 275/45 R20.

Itan je automobil glatko odbio, što i ne čudi s obzirom na cijenu i činjenicu da govorimo o automobilu sa najkraćim ubrzanjem do stotke. Naime, ova verzija Modela X ima tri elektromotora ukupne snage 1.034 KS, što opasnost u vožnji sa ovakvim kompletom guma podiže na viši nivo.

U Tesli su pokušali da isprave stvar ponudivši naknadnu ugradnju odgovarajućih pneumatika, ali je Itan takvu ponudu odbio.

Is it normal for the Plaid X to have two different brands of tires at delivery? Front set are Michelins. Back set are Continentals. @elonmusk @tesla pic.twitter.com/XBSkrEwPiQ