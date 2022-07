Policija šokirana: U malenom vozilu zatekli 27 ljudi

Policija u indijskom gradu Fatehpuru zaustavila je tuk-tuk zbog prebrze vožnje, a službenici su bili potpuno šokirani kada su ustanovili da je u malom vozilu bilo čak 27 ljudi.

Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje kako grupa ljudi uključujući starije osobe i decu izlaze iz tuk-tuka, dok policija broji svaku osobu ponaosob.

Tuk-tuk je obično namijenjen za transport tri osobe, no neka od ovih vozila su modifikovana tako da mogu da prevezu do šest osoba. Međutim, slučaj iz Fatehpura dosad nije zabilježen.

Kada je policija pokušala da zaustavi tuk-tuk, vozač je ubrzao u namjeri da pobjegne. Uslijedila je potjera i prisilno zaustavljanje, a onda i šokantno otkriće, piše BBC.

In UP's Fatehpur, an auto rickshaw ferrying 27 commuters was stopped by the local police during a check. The auto was later seized. pic.twitter.com/hez49t9eJS