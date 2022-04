Popravak letve volana ili zamjena novom

Letva volana važan je dio na vozilu. Na sebi ima zglobove, povezana je s volanom i servo pumpom te preko nje naši pokreti na volanu dobijaju svoju pravu dimenziju, odnosno pokrećući volan, pokreće se letva volana koja onda usmjerava točkove na vozilu.

Kako i sami možemo zaključiti, radi se o dijelu na automobilu koji se doista mnogo koristi i kao takav nakon nekog vremena sklon je habanju i kvarovima. A u takvim se trenucima uvijek pitamo – popraviti pokvareni dio ili kupiti novi?

Dakako, budući da živimo u kriznim vremenima, prva pomisao uvijek je – popravak. No, kada nismo dovoljno upoznati s cijelim postupkom i k tome ne znamo majstora koji bi trebao raditi popravak, uvijek postoji bojazan da posao neće biti dobro napravljen te da ćemo platiti, kako se to kaže, mačka u vreći. Ipak, treba znati da se popravkom letve volana može uštedjeti i do 50 posto uloženog novca kojeg bismo inače davali za dio ispod čekića. Takođe, neke od automehaničarskih radiona danas nude garanciju na popravljeni dio pa je ovo veliki plus, stoga imate li upravo takvu radionu u svom dijelu svijeta, svakako joj dajte prednost.

Na letvama volana se javljaju kvarovi kao što su razna lupkanja na letvi zbog praznog hoda koji se javlja između zglobova i ostalih priključnih dijelova, a takođe i zbog curenja iz tog sistema. Uz letvu volana vezana je i servo pumpa koja nam omogućava lako, mogli bismo reći, damsko okretanje volana, a ne da trebamo biti snagatori kao što su to trebali biti vozači starijih vozila budući je okretanje volana bez servo pumpe doista težak posao.

Popravak letve volana obično se radi tako da se mijenjaju semerinzi, brtveni sistem i pikse te hromiranjem same letve. Najčešći kvarovi su istrošeni krajevi spona, kuglasti zglobovi, deformacija spona i zupčaste letve, luft između zupčaste letve i zupčanika te curenje ulja.

Cijeli koncept letve volana lako je razumjeti. Volan je preko letve povezan s malim zupčanikom. Njegova je zadaća pomicati drugu letvu koja je postavljena vodoravno s obzirom na ovu koja je spojena s volanom i na sebi ima zupčanike koji odgovaraju zupcima s kraja okomite letve. Dakle, mi zapravo imamo dvije letve – okomitu koja je povezana s volanom i vodoravnu koja spaja točkove. Njihovim povezivanjem dolazi do toga da preko volana upravljamo točkovima – lijevo, desno i pravo.

Opisani sistem se u auto industriji koristi već cijelu vječnost te se stalno poboljšava kako bi bio što efikasniji. Postoji drugačiji sistemi prenosa, međutim oni su rezervirani za veća vozila, kao što su kamioni i slično. Revolucija u upotrebi letve volana zasigurno je bila servo pumpa koja je omogućila lako okretanje i upravljanje. I prije su zupčanici bili tako izrađeni da bi vozaču omogućili maksimalno lako okretanje volana, međutim i to je često značilo – teško okretanje.

Servo pumpa povezana je sa zupčastim remenom motora, što znači da sam motor pokreće pumpu koja u sebi sadrži ulje. Zapravo se radi o tome da se cirkulacijom tog ulja u pumpi stvara pritisak koji omogućuje lakše okretanje letve, a samim time i volana.

Letva volana, točkovi, servo pumpa, sve su to dijelovi upravljačkog sistema vozila i kao takvog uvijek ga je potrebno imati pod budnim okom i odmah popraviti bilo koji kvar, bez obzira zamijenom dijela ili njegovom reparacijom jer radi se o jednom od najvažnijih sigurnosnih faktora na svakom automobilu. Nakon popravka ili zamjene novom letvom volana potrebno je napraviti i optičko podešavanje geometrije, poznatije kao špur, nagib i zatur.

Dakle, samo dubina vašeg novčanika određuje hoćete li popravljati letvu volana ili kupovati novu. No, jedno je sigurno – ako ste uočili probleme na njoj, učinite to čim prije. Zbog svoje sigurnosti i sigurnosti ostalih učesnika u saobraćaju

(Autopress)