Prodaje se Toyota Supra sa samo 15.511 km

Toyota Supra uvijek privlači veliku pažnju i dostiže visoke sume novca, a jedan prodavac iz Ilinoja je podigao ljetvicu na zaista visok nivo.

Proteklog ljeta je Toyota Supra u savršenom stanju prodata za "apsurdnih" 201.000 dolara, ali ta cifra bi mogla da završi u sijenci ukoliko prodavac iz Ilinoja ostvari svoj naum i dobije traženih 299.800 dolara za primjerak iz 1993. godine.

Riječ je o automobilu čiji krov može da se ukloni i koji nema zadnji spojler. Karoserija je lakirana u antracit boju, a automobil pokreće 2JZ 6-cilindrični motor s turbopunjačem uparen s veoma poželjnim 6-stepenim manuelnim menjačem. Ovaj motor razvija 321KS, prenosi b92.

Automobil je prešao svega 15.511 km, a prije je imao samo jednog vlasnika.

Podsjetimo, legendarna Supra iz filma "The Fast and the Furious", koju je vozio glumac Paul Walker, prodata je za 550.000 dolara.