Proglašen najdosadniji automobil svih vremena

Svijet je pun dosadnih automobila, ali neki su dosadniji od drugih. Hagerty, jedan od najvećih stručnjaka za klasične automobile, na osnovu velikog broja parametara otkrio je koji je najdosadniji automobil svih vremena.

Hagerty je najveća svjetska kompanija kada je u pitanju vrednovanje klasičnih automobila. Organizator je i Festivala neobičnog: izložbe klasičnih automobila na kojoj su dobrodošli samo dosadni i svakodnevni automobili, a ako ste zainteresovani, Festival će se ove godine po sedmi put održati u Velikoj Britaniji.

U prvih deset najdosadnijih modela svih vremena uvijek je veliki broj britanske marke Austin. Da bi saznao koji je najdosadniji automobil svih vremena, Hagerty je analizirao učesnike i pobjednike festivala iz prethodnih godina.

Iako se bež i braon najčešće povezuju sa dosadnim i neuglednim automobilima, Hagerty je otkrio da je plava najčešća boja vozila koja su u prošlosti proglašavana najružnijim.

Prema ovoj analizi, najdosadniji automobil svih vremena je britanski sedan Austin Montego iz 1989. Pored nezanimljivog dizajna, automobil se često kvario...

Limuzinu, koja se prodavala 80-ih i 90-ih, proizvodio je British Leyland od 1984. do 1988. godine, a potom Rover Group do 1995. Prodato je ukupno 436.000 primjeraka, ali nisu dugo trajali, jer prema britanskim podacima u 2020. ostala su samo 34 registrovana primjerka. To praktično znači da je za četvrt vijeka rashodovano čak 99,98 odsto svih napavljenih vozila.

Sudeći po klipovima iz tog perioda, proizvođač se uopšte ne bi složio sa navedenim tvrdnjama s obzirom da je ovu limuzinu reklamirao kao uzbudljivu i savršenu za vožnju.

(B92)