Savjeti za duži vijek ljetnih guma

Dobre gume važan su dio na vozilu jer omogućavaju dobre performanse, štednju goriva i, dakako, veću dozu sigurnosti. Kada su gume dotrajale sve ovo dolazi u pitanje, međutim ono o čemu se najviše brinemo je, dakako sigurnost.

Ako su gume stare i pohabane, veće su šanse za proklizavanje i nesreće. Ovo je posebno bitno u vlažnim uslovima na putu.

Danas postoje gume nazvane "ljeto – zima", a zapravo se radi o kombinovanim gumama koje se jednako uspješno koriste i u zimskim i u ljetnim uslovima na putu. Dakako, postoje i gume isključivo za zimske te isključivo za ljetne uslove na putevima i većina stručnjaka, ali i vozača najradije koriste i preporučuju upravo takve gume jer se pokazalo da nude mnogo veći nivo sigurnosti te bolje performanse u određenim uslovima na putu.

Kvaliteta guma različita je od proizvođača do proizvođača te o svakom vozaču ponaosob ovisi koju vrstu guma će koristiti za svoje vozilo. Srećom pa danas postoje i službena testiranja guma te tako možemo vidjeti koje gume daju najbolje rezultate. Dakako, postoje različite ljetne gume kada se radi o promjeru, profilu i sličnom. No, bez obzira na ove karakteristike, ljetne gume se testiraju na sljedeće: ponašanje na suhoj putu, ponašanje na mokroj cesti, potrošnju goriva, potrošnju same gume te buku koja se stvara pri vožnji.

No, htjeli mi to priznati ili ne, i o nama ovisi veliki postotak performansi samih guma jer o tome kako se brinemo o gumama te kako skladištimo ljetne gume za vrijeme zimskih mjeseci ovisi kakve će gume biti. Već i sami znamo da gume trebaju trajati nekoliko sezona na automobilu klasičnog broja prijeđenih kilometara, stoga je na nama samima velik dio odgovornosti o tome u kakvom će stanju biti, koliko dobro će nam služiti i u konačnici koliko dugo će nam trajati.

Dobro održavana ljetna guma trebala bi izdržati oko 80.000 prijeđenih kilometara. Kako bi to doista tako bilo potrebno je namjestiti pritisak u gumama prema napomeni proizvođača. Dobar pritisak ne samo da štiti gumu i omogućuje joj da odrađuje svoje najbolje kako može već je i važan faktor u smanjenju potrošnje goriva.

Pritisak u gumama trebalo bi provjeravati jednom sedmično. Nadalje, svaka guma ima svoj uzorak i kada se taj uzorak promjeni, istroši, znak je da je treba rotirati. Gume se obično rotiraju nakon prijeđenih 12,000 kilometara – odnosno prednje se premjeste na mjesto stražnjih i obratno.

Uz ovo, potrebno je jednom godišnje odvesti vozilo na balansiranje točkova. Naime, ako točkovi nisu dobro izbalansirani, automobil će uvijek "vući" na neku stranu što u konačnici haba gume i troši ih na jednom dijelu, a nikako nije dobro za njihov vijek. Ne zaboravimo ni na provjeru amortizera. Oni također utiču na životni vijek guma, odnosno ako su istrošeni, uticaće i na veću istrošenost samih guma. Na kraju treba spomenuti i skladištenje ljetnih guma. Najbolje ih je tokom zimskih mjeseci držati u zaštićenom prostoru kako bi vremenski uslovi što manje direktno utjecali na njih.

Ne zaboravimo – sve ovo važno je za dobro prianjanje ljetnih guma i njihove najbolje performanse, stoga je velik dio odgovornosti i na vama, a ne samo na proizvođačima!

(Autopress)