Savjeti za učinkovito čišćenje unutrašnjosti automobila

Uz današnje automatske autopraone te one koje omogućavaju da se za nekoliko kovanica automobil očisti izvana i iznutra, moglo bi se učiniti da ne treba dodatni savjet o čišćenju vozila.

Ipak, to je daleko od istine. Svako vozilo zahtijeva temeljno čišćenje unutrašnjosti barem jednom do dva puta godišnje. Primjerice, zašto sada ne biste očistili unutrašnjost automobila nešto temeljnije nego što ste to činili kroz cijelu zimu?

Za početak skupite "alat" koji vam je potreban za čišćenje unutrašnjosti. To su razne krpe i spužve, usisivač, sredstvo za čišćenje platna ili kože, sredstvo za čišćenje i sjaj kokpita, miris za automobil, a iskoristiti možete i staru četkicu za zube pomoću koje ćete očistiti utore u koje se prašina zavuče te ih se ne može očistiti običnom krpom.

Za početak izvadite sve gumene podloške za noge iz vozila, sve eventualne ukrase te stvari koje imate po sjedalima ili u ladicama. Ne zaboravite ni gepek; ispraznite sve iz njega. Najbolje je gumene podloške za noge i kadice za gepek odmah oprati i ostaviti da se suše dok obrađujete unutrašnjost vozila.

Nakon toga slijedi temeljno usisavanje. Ne zaboravite usisati sve, baš svaki djelić automobila u kojeg možete ugurati najtanji nastavak usisavača. Nije dovoljno usisati samo po sredini već treba ispod i između sjedala, u utorima sjedala gdje je posebno rado zavlači prljavština svake vrste, a svakako na kraju usisajte i strop vozila. Kada ste gotovi s dijelom za vozače i putnike, bacite se i na usisavanje gepeka.

Nakon temeljnog usisavanja, treba osvježiti sjedala. Ovo ovisi kojim su materijalom presvučena. Najčešće je to obično platno kao za namještaj ili pak koža. Najbolje je koristiti sredstvo namijenjeno za određeni materijal, prirediti ga i nanijeti prema uputama.

Ipak, najviše vozila danas ima sjedala presvučena platnom pa se možete poštediti kupovine skupih sredstava i pomoći si sodom bikarbonom. Soda se razmuti s vodom i napravi se pasta koja se utrlja u sjedala. Soda je učinkovita i protiv mrlja, samo ih treba dobro izribati ovom masom. Smjesu ostavite petnaestak minuta, a potom pređite vlažnom krpom ili četkom, a na kraju usisajte. Isto sredstvo možete iskoristiti i za pranje tepiha, ali i stropa u vozilu.

Nakon što ste ovo sredili, slijedi pranje prozora. Pomoći vam može obična voda i spužva te naravno suha krpa koja ne ostavlja dlačice. Obrišite svaki prozor iznutra, a potom to isto učinite i izvana te ne zaboravite na kraju i svaki prozor malo otvoriti i obrisati liniju prljavštine koja se obično stvori na dijelu gdje se gornji dio prozora spaja s ostatkom vrata. U ovom poslu nemojte preskočiti ni unutrašnji retrovizor te nadzornu ploču.

Potom vlažnom krpom prebrišite kokpit i ostale plastične dijelove u unutrašnjosti. Ima li na njemu utora, iskoristite staru četkicu za zube kojom se lako prodire na takva mjesta i čisti prašina. Umjesto četkice za zube možete iskoristiti i štapiće za uši. Kada se posuši, na kokpit nanesite sredstvo za sjaj i miris (obično se radi o spreju).

Na kraju samo vratite gumene podloške za noge i kadicu u gepek, koji su se, ako ste ih prve oprali, zasigurno u međuvremenu dobro posušili. I to je to! Uvezite vozilo u garažu i ostavite prozore otvorenima neka se malo zrači.

(Autopress)