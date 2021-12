Šest stvari koje vozači treba da znaju u uslovima zimske vožnje

Hladno vrijeme sa snježnim padavinama najavljeno je i za naredne dane, pa je vozačima dodatni oprez veoma važan.

Klizavi kolovozi, magla, prilagođavanje brzine su izazov za mnoge, posebno one koji će u vrijeme slava i predstojećih novogodišnjih praznika krenuti na put.

Duško Pešić, direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Srbije, podsjeća vozače na obaveze tokom zimske vožnje, ali i savjetuje kako da se lakše izbore s mogućim problemima.

Obavezne zimske gume, dubina šare najmanje četiri milimetra

Greške se najčešće javljaju prilikom izbora pneumatika, jer neki vozači misle da nije potrebno da imaju zimske. Vozila s ljetnjim gumama na snijegu najčešće ne mogu da se kreću i dolazi do proklizavanja.

Javljaju se greške i u dubini šare na zimskim pneumaticima. Prema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja Srbije, minimalna dubina šare mora biti četiri milimetra. Što je dubina šare manja, to je zaustavni put vozila duži.

Ne mora samo snijeg da bude na kolovozu da bi se koristile zimske gume. Dovoljno je da temperatura padne ispod sedam stepeni i ljetnje gume već polako gube svojstva. Kako se temperatura snižava, pneupatici postaju plastični i kod kočenja se znatno produžava zaustavni put.

Obavezni zimski pneumatici na svim točkovima

Mnogo je važno da zimski pneumatici budu na svim točkovima, a ne samo na pogonskim. Zakonska je i obaveza da od 1. novembra do 1. aprila, kada na kolovozu ima snijega i leda, na svim točkovima budu zimski pneumatici.

Ako se zimske gume stave samo na pogonske točkove, a na zadnjim ostanu ljetnje, prilikom kočenja zadnji kraj može da se zanosi, da dođe ispred prednjeg dijela, da vozilo izgubi stabilnost i pređe na drugu polovinu kolovoza i da se sudari s drugim učesnicima u saobraćaju.

Dakle, potpuno je pogrešno koristiti zimske pneumatike samo na pogonskim točkovima, odnosno pogonskoj osovini.

Držite odstojanje, duži je zaustavni put

S obzirom na zimske uslove, duži je zaustavni put, pa je potrebno da vozači automobila drže i veće odstojanje.

Iskustva govore da ljeti, kada su uslovi vožnje mnogo bolji, odstojanje treba da bude jedna trećina od brzine izražena u metrima.

Dakle, ako se vozi brzinom 100 kilometara na čas, odstojanje između dva automobila treba da bude negdje oko 33 metra.

U zimskim uslovima to odstojanje ide čak na 0,5 od brzine, ako vozite 100 kilometara na čas, trebalo bi da držite rastojanje od bar 50 metara.

Bez naglog kočenja i skretanja

Vozači često prave greške kad naglo koče i naglo skreću na kolovozima pod snijegom i ledom.

Naglim kočenjem vozač produžava zaustavni put, ne skraćuje ga, što je veoma važno. Najvažnije je da sve što vozač radi, radi postepeno, polako, da kod vozila koja nisu s automatskim mijenjačem bude veći stepen prenosa i da laganim pritiskanjem kočnice smanjuje brzinu.

Ako naglo pritisne kočnicu, doći će do blokiranja točkova, proklizavanja vozila i sličnog. Dakle, preporučuje se takozvano motorno kočenje.

Kod vozila s automatskim mijenjačem se sve reguliše gasom. Vrlo malo se dodaje gas, bukvalno samo da se dodirne i to je sve što treba vozač da radi. Ako treba kočnica, samo je polako dirati i to je način koji sigurno neće dovesti do proklizavanja.

Prilagoditi brzinu kod smanjene vidljivosti i magle

Vozači često voze napamet i ne prilagode brzinu vidljivosti. Mnogo je važno da se u uslovima slabe i smanjene vidljivosti, automobil vozi tako da može bezbjedno da se zaustavi na tom rastojanju koje ima.

Ako je rastojanje i vidljivost negdje oko 50 metara, to znači da vozilo ne bi smjelo da se kreće brzinom većom od 50 do 60 kilometara na čas, jer bilo koja prepreka da se pojavi na toj udaljenosti, ne može da se zaustavi.

Ako je vidljivost od 15 do 20 metara, brzina ne smije da bude veća od 20 do 25 kilometara na čas.

Dakle, važno je da vozač prepozna tu udaljenost, rastojanje i da vozi u skladu sa tom vidljivošću.

Obavezne i korisne stvari u vozilu

Prije puta važno je da u vozilu imate prvu pomoć, lampu, upaljač, kablove za startovanje, vodu i hranu, trougao, termo-foliju, lopaticu za snijeg, brisač za stakla, so i pijesak, perorez, ćebe, svijeću, sajlu ili uže za vuču.

Prva pomoć je obavezna po zakonu i vozač mora da je ima u autu. Takođe i trougao, sajla i uže za vuču su obavezan dio opreme. Savjet je da i ostale stvari sa spiska vozači shvate kao korisne i obavezne i da se nađu u automobilu u zimskim uslovima vožnje, prenosi RTS.