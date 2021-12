Shelby GT500KR je najmoćniji serijski Ford Mustang u istoriji

Svima nam je jasno da će električni automobili jednog dana zavladati ulicama, a možda zavlada i neki drugi vid alternativno pogonjenih vozila, ali sasvim je sigurno da benzina neće uvijek biti.

Ali, dok se to ne desi, određeni automobilski proizvođači žele da odu u penziju s velikom slavom, a jedan od njih je firma Shelby American.

Dugogodišnji Fordov partner je osmislio neke od najpoznatijih četvorotočkaša koje je svijet ikada mogao da vidi. Kako se trenutna generacija modela Mustang približava kraju, tako je tjuner odlučio da ponovo debituje s čuvenim izdanjem KR, na konfiguraciji Shelby GT500.

Ona je naravno skraćenica od "King of the Road" ili prevedeno "Kralj puteva", a već je bila dio ponude 1968. i 2008. godine. Kao i ranije, KR će predstavljati sam vrh Mustangove palete, i to sa performansama o kojima rivali kao što su Chevrolet Camaro i Dodge Challenger mogu samo da sanjaju.

Za početak, ispod haube se ponovo krije 5,2-litarski benzinac sa osam cilindara, ali dok u standardnom Shelbyju GT500, on razvija 760 konjskih snaga, KR je moćniji za čak 140 "grla". Nažalost, Ford više ne nudi manuelni mijenjač na Shelbyju, pa tako i varijanta KR prenosi snagu na zadnje točkove preko sedmostepenog automatskog mijenjača.

Tjuner nam obećava da će ovaj velikan biti u stanju da pređe četvrtinu milje (402 metra) za manje od deset sekundi.

Lista modifikacija se ne završava samo na motoru već se tiče izmjena i na ogibljenju, kočnicama, 20-inčnim felnama i još mnogo toga.

Firma je dodala i posebne branike da bi poboljšala aerodinamičke parametre, kao i haubu razvijenu od plastike ojačanom ugljeničnim vlaknima kako bi se naglasila uštedi na masi vozila. Enterijer je dobio nova sjedišta i posebne značke, ali osim toga, uglavnom se nije izmjenio u poređenju sa standardnim varijatetom GT500.

Shelby American kaže da će paket KR biti dostupan tokom tri godine i to počev od 2022. Firma namjerava da ponudi svega 60 jedinica godišnje u Sjedinjenim Američkim Državama uz još ukupno 45 primjeraka za izvoz. To nam znači da kada prodaja bude kompletirana, što će biti slučaj 2024. godine, samo 225 primjerka će nositi oznake KR-a, što će ga učiniti značajno rjeđim u poređenju sa prethodnicima.

Naravno, ovo zadovoljstvo nikako ne može da bude jeftino. Ukoliko želite kompletan automobil, moraćete izdvojiti čak 127.895 dolara, ali ako već posjedujete Shelby GT500 (uključujući i one iz 2020. i 2021. godine), onda će vam Shelby American izvršiti preradu za "samo" 54.995 "zelembaća".

Radi poređenja, standardni Shelby GT500 košta 72.900 najmanjih zelenih novčanica. Ogromna brojka svakako, ali ne sumnjamo da će svi biti rasprodati daleko prije nego što serijska proizvodnja uopšte startuje, prenosi AutoRepublika.