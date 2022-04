Slupao nov ferari poslije tri kilometra vožnje

Poslije samo tri kilometra vožnje u potpuno novom ferariju vrijednom preko 300.000 dolara, nesrećni vlasnik je uspio da slupa svoj luksuzni sportski dvosjed.

Jarkocrveni luksuzni sportski automobil, vjerovatno ferari 488, bio je jedini učesnik saobraćajne nezgode koja se dogodila u engleskom gradu Derbiju.

Fotografiju slupanog automobila na Twitteru je objavila policija Derbišira.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5