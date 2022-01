Šta ako se zamrzne ručna kočnica?

Većina vozača prilikom parkiranja će aktivirati ručnu kočnicu. Međutim, mnogi nemaju mogućnost da u ovim hladnim danima ostave vozilo u garaži, dok na otvorenom treba računati na temperaturni minus.

Hladnoća vlasnicima automobila stvara brojne probleme, uključujući zahtjevnije uslove za vožnju i otežano startovanje motora ukoliko im je oslabio akumulator, a usljed mraza može i da se zamrzne ručna kočnica.

Ponekad će se zamrznuti sajla ručne kočnice, a isto može da se dogodi i mehanizmu koji drži točkove nepokretnim, odnosno dijelovima same kočnice.

Da je došlo do zamrzavanja kočnice primijetićete ako vratite ručicu kočnice bez većeg otpora, odnosno ako osjetite da je napetost u ručici kočnice popustila.

U tom slučaju, jednostavno, krenite vozilom polako (veoma lagano), naprijed-nazad. Po nekoliko centimetara, da ne oštetite sistem kočnica.

Ponovite to nekoliko puta. Ukoliko ni nakon toga kočnica ne otpusti, pronađite produžni kabl i na njega povežite fen za kosu. Usmjerite topao vazduh prema točkovima koje drži ručna kočnica - obično je to zadnji par, i to bi trebalo da bude dovoljno da ona popusti.

(B92)