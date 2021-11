Šta učiniti kada izgubite ključ od auta

Kada imamo automobil, vodimo računa o njegovom tehničkom stanju, kao i o vizualnim aspektima. Događa se, međutim, da često zaboravimo provjeriti koliko ima kompleta ključeva i jesu li svi dokumenti na sigurnom.

Šta učiniti ako slučajno izgubite ključ, a rezervni ne možete pronaći?

Nema se što zavaravati, izgubljen ključ od auta nije mali problem, a i popriličan je trošak. Cijena same usluge uvelike ovisi o složenosti samog ključa i da li je imao ugrađenu blokadu motora ili se radi o starijem modelu.

U posljednjem slučaju najjeftinije rješenje bit će odlazak kod iskusnog bravara koji će uzorak ključa uskladiti s bravom.

Skuplje rješenje je odlazak u ovlašteni servisni centar. Postupak naručivanja izgubljenog ključa sastoji se od predočenje dokumenta o vlasništvu vozila i tek nakon predočenja ovog dokumenta moguće je prijeći na sljedeću fazu – naručivanje ključa.

Iako se ne čini previše komplikovano, problemi počinju od momenta kada dobijete račun. Takođe ćete morati biti strpljivi dok čekate narudžbu. S obzirom na to da se servis mora službeno najaviti u sjedište proizvođača vozila kako bi poslali odgovarajući ključ, to može potrajati od nekoliko dana do nekoliko sedmica, prenose automobili.ba.

Kada je riječ o troškovima takvog servisa, naručivanje ključa u ovlaštenom servisu može koštati i do nekoliko stotina maraka. Zato je bolje pripaziti na ključ vozila kako se ne bi morali opterećivati ​​cijelom situacijom i troškovima vozila koje se ne koristi.