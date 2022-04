Šta vozi Tajson Fjuri

Tajson Fjuri je pobjedom protiv Dilijana Vajta odbranio titulu prvaka u teškoj kategoriji, u verziji WBC, nakon čega je najavio odlazak u penziju.

Njegov promoter uspjeo je da organizuje borbu sa rekordno visokim ulogom od 30 miliona funti, uz raspodjelu novca 80:20 u korist svog štićenika.

Bez obzira na ishod meča, Fjuri je imao zagarantovanih 21,5 miliona funti, a pripala su mu i dodatna tri za pobjedu. Međutim, sve je iznenadio izjavom da vozi Volkswagen Passat iz 2007. godine.

"Nisam imao ništa. Za mene nije sve u novcu. Vozim Passat iz 2007. godine. Nije me briga šta imam. Poznajem mnogo veoma bogatih ljudi, ali niko od njih nije srećan", rekao je Fjuri.

"Novac ne čini sreću. Meni nisu važni čak ni pojasevi ili naslijeđe. Ništa mi nije bitno osim da udarim suparnika tokom borbe. Samo želim da pobjedim, bez obzira na novac. Odlično je biti plaćen za ono što radiš. Uživam u boksu, dobar sam u njemu i za to sam plaćen", izjavio je on.

"U bilo kom trenutku mogu da završim kao podstanar. Da li bi me to promijenilo kao osobu? Da li mi je potrebna vila ili Rolls-Royce? To me ne čini muškarcem", zaključio je Fjuri.

