Stellantis "puca" na nostalgiju sa EV ofanzivom

Novonastali automobilski gigant ponudiće u narednim godinama niz električnih modela koji će nazive pozajmiti iz prošlosti marki iz razgranatog portfolija ove kompanije.

Nije to ništa novo, u posljednje vrijeme vidimo sve češću upotrebu legendarnih, ali davno penzionisanih naziva za nove automobile. Renault vraća u igru "četvorku" i "peticu", Lamborghini je opet stvorio Countach, Fiat naravno već godinama forsira gamu oko modela "500".

Stellantis namjerava da evocira neke lijepe uspomene sa nekolicinom električnih noviteta. Već smo dobili potvrdu da će Lancia napraviti novu generaciju modela Delta. Ikona italijanske automobilske industrije na kojoj je godinama počivao uspjeh Lancije u novoj iteraciji svrstaće se u EV segment.

Postoje glasine da će Lancia iz penzije vratiti i druge nazive, poput Fulvije, ali to je sve, bar za sada, u domenu automobilskih tračeva. Još jedan brend pod Stellantisovim kišobranom će se poslužiti retro trikom.

To je Opel koji je već najavio da će ponuditi električni sportski automobil čiji će naziv biti Manta. Da li će suštinski nastaviti u duhu nekadašnje Mante, to će pokazati vrijeme, ali sa ovako visokim cijenama električnih vozila, ne bi se trebalo nadati jeftinom sportskom četvorotočkašu.

I oko Riselshajma se vrte razne priče. Nijemci sa vremena na vreme pišu da se radi na novoj Omegi, koja bi trebalo da bude u bliskom srodstvu sa premijum modelom DS9, ali i to je sve deo automobilske “žute štampe”, jer do sada niko nije ni spomenuo povratak Opela u ovu klasu vozila.

Još jedna marka za koju se vjeruje da će vratiti u život penzionisani model jeste Alfa Romeo. No, ovaj put je automobil koji bi trebalo da vaskrsne još uvijek svjež u smislu da je tek nedavno nestao sa tržišta. To je Giulietta, koja bi trebalo da predstavlja povratak Alfe u klasični C segment.

Retro ili ne, jasno je da svi nabrojani četvorotočkaši sa svojim precima neće imati apsolutno ništa zajedničko, osim naziva, prenosi AutoRepublika.