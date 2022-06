Tesla se zapalio na otpadu - tri nedjelje nakon udesa

Prema komentarima vatrogasaca, automobil se nekoliko puta ponovo zapalio tokom pokušaja gašenja požara.

Iako se često piše o požarima na električnim automobilima, to ne znači da će se oni češće zapaliti od dizelaša ili benzinaca. Jednostavno, radi se o tome da ih je sve više na putevima, a i metode gašenja požara su drugačije.

Vatrogasci iz američkog Sakramenta nedavno su pozvani na prvo gašenje vatre na električnom automobilu. U plamenu je bio Tesla Model S, ali ne na putu, u garaži ili na punjaču, već na auto-otpadu.

Prema komentarima vatrogasaca, automobil se nekoliko puta ponovo zapalio tokom pokušaja gašenja požara. Vatrogasci su zatim iskopali jamu, u nju stavili Model S i napunili jamu vodom, čime su požar na kraju stavili pod kontrolu.

Pomenuti Model S je imao saobraćajnu nezgodu tri nedjelje ranije i tada se nije zapalio.

Požar na vozilu je bukunuo tek dvadesetak dana kasnije, dok se automobil nalazio na otpadu.

Photos of the pit the crews created… pic.twitter.com/BVnhxA2aOt