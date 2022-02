Traži 40.000 evra za Škodu staru 20 godina

Automobli je izvanredno očuvan, a do sada je prešao svega 14.100 km.

Ako ste misli da su nerealno visoke cijene nekih starih Zastavinih vozila kuriozitet našeg regiona, prevarili ste se.

Nešto slično može se pronaći u Češkoj, gdje je vlasnik oglasio dvije decenije staru Škodu po cijeni koja odgovara dobro opremljenom novom SUV-u Kodiaq.

Ponovni procvat Škode započeo je nakon pada Berlinskog zida, 1990-ih kada je stigla Felicia, povoljni kompakt modernog izgleda i solidne tehnologije.

Volkswagen je tu već imao presudnu ulogu, a model je bio i te kako uspješan, ne samo u Istočnoj Evropi.

Ukoliko saberemo sve verzije, a to su još karavan i pikap, Felicia je do 2001. godine dogurala do 1,4 miliona prodatih primjeraka.

I upravo jedan od tih posljednjih automobila našao se u oglasu u Češkoj. Prodaje ga prvi vlasnik, a primjerak proizveden 2000. godine do sada je prešao svega 14.100 km.

Definitivno malo, ali je zato cijena i te kako velika. Vlasnik ju je zaokružio na milion čeških kruna, što je nešto više od 40.000 evra.

Treba reći i da je u pitanju verzija sa solidnom opremnom, koja između ostalog uključuje originalne detalje na karoseriji. Ispod poklopca motora je 1.3 MPI 8V benzinac sa 68 KS i 106 Nm, povezan sa 5-brzinskim manuelnim mjenjačem.

Poređenja radi, kod nas se najskuplji primjerci modela Škoda Felicia prodaju za jedva nešto više od 1.000 evra, doduše uz kilometražu koja je preko deset puta veća od ove navedene u češkom oglasu.

(B92)