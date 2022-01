Zašto se stakla lede iznutra?

Uz velike hladnoće dolazi i do zamrzavanja stakala automobila. Međutim, ponekad se stakla zamrzavaju iznutra, a to ne treba da vas čudi ili brine. Nije došlo do velikog problema koji ne možete riješiti uz malo truda.

Najčešće do toga dolazi zbog toga što je previše vlage u enterijeru automobila. Pogotovo, ako su vam tepisi mokri, odnosno ako pada snijeg pa ga unesete u vozilo na cipelama. On će se otopiti, nakvasiti tepihe i evo vam izvora vlage.

Ako su vam tepisi mokri, iznesite ih iz automobila i osušite u kući ili stanu. Uklonite svu mokru odjeću iz kabine automobila i sve ono što bi moglo da stvori vlagu, piše Revija HAK.

Kod nekih starijih vozila s lošijom izolacijom prozori će se nerijetko zamrznuti iznutra, pa vam ni navedene mjere neće pomoći. Šta tada učiniti? Otvorite vrata vozila i uključite ventilaciju te je usmjerite prema vjetrobranskom staklu. Na kraju, staklo obrišite suvom krpom. Ne koristite odmrzivače u spreju u enterijeru vozila jer to nije posebno zdravo.