Koje je najprofitabilnije povrće za uzgoj tokom zime

Proizvodnja povrća tokom zime može biti veoma uspješna i profitabilna. Najvažnije je da odaberemo odgovarajuću vrstu i obezbijedimo plastenik koji odgovara ovakvoj proizvodnji. Termine sjetve i berbe potrebno je prilagoditi potražnji tokom zimskih praznika. Osim toga, važno je da spriječimo izmrzavanje biljaka u godinama sa ekstremno niskim temperaturama.

Na našem se području tradicionalno za zimsku potrošnju uzgajaju zelena salata, špinat, mladi luk. Međutim, ovaj spisak je znatno duži. Kelj, razne vrste ljekovitog i začinskog bilja, razne salate, rotkvice, zatim cvekla su vrste čije uzgajanje može biti uspješno tokom ovog perioda.

Zelena salata

Zelena salata je tradicionalno zimsko povrće čijim uzgojem možemo ostvariti dobru finansijsku korist. Ova vrsta povrća se odlikuje brojnim varijetetima, sortama, hibridima koji se razlikuju po dužini vegetacije, boji i obliku listova, ukusu, otpornosti. Naše tržište je naviknuto na salate glavičarke, ali se mogu uzgajati brojne lisnate za kojima postoji potražnja od strane ugostiteljskih objekata. Sve veća je potražnja za mješavinama mladih biljaka ove vrste.

Rukola, matovilac, slačica i mizuna su samo neke od lisnatih vrsta koje se lako uzgajaju i mogu biti alternativa klasičnoj zelenoj.

Mizuna

Prava je šteta što se ovo povrće sporadično uzgaja. Poznata je pod nazivima japanska salata, a zbog boje svojih listova koja ide od tamno preko svjetlije zelene do zagasito crvene, veoma je slična mješavinama raznih salata. To je usjev koji se u zatvorenom prostoru može sijati od septembra do marta. Berba se obavlja rezidbom u nekoliko navrata. Može da se miješa sa drugim lisnatim salatama.

Prednost mizune u odnosu na običnu zelenu je što može da podnese smrzavanje posle kog se oporavi. Ovo vrijedi kada temperatura ne pada ispod -40 stepeni C. U većini slučajeva je usjev dovoljno prekriti agrotekstilom kako bi je sačuvali, prenosi e kapija.

Ljekovito i začinsko bilje

Mnoge vrste ljekovitog i začinskog bilja mogu biti izuzetno profitabilne za uzgoj tokom zime. Ruzmarin, timijan, bosiljak ili korijander se prodaju tokom cijele godine, jer postoji potražnja od strane restorana i trgovina. U zavisnosti od vrste zatvorenog prostora možemo se posvetiti njihovom uzgajanju. Da bi smo osigurali uspješnu proizvodnju potrebno je obezbijediti zagrijevanje barem u najhladnijem dijelu godine.

Mikropovrće i klice

Ova proizvodnja je postala veoma popularna zbog potražnje, brzog uzgojnog ciklusa i dobre cijene na tržištu. Pokretanje proizvodnje klica je jeftinije, jer ne traži opremu koja je neophodna za proizvodnju mikropovrća.

Sjeme koje se koristi mora da bude kvalitetno, netretirano, poželjno da potiče iz organske proizvodnje, a jako je važan i izbor supstrata koji mora da bude namijenjen za uzgoj rasada na organski način.

Mladi luk

Mladi luk je tradcionalno zimsko povrće i veliki broj prozvođača se odlučio za proizvodnju. Potrebno je obezbijediti dovoljno prostora, kvalitetno, dobro drenirno zemljište. U zavisnosti od krupnoće, glavice se sade na dubini od 10 do 15 cm, a međuredni razmak se kreće od 10 do 15 cm. Optimalna temperatura za rast i razvoj je između 7 i 20 stepeni Celzijusovih.

Rotkvice

Rotkvice su najprofitabilnija vrsta koja se uzgaja u plasteniku, jer spada u povrće sa najkraćim periodom od sjetve do berbe. One su veoma tražene na tržištu, jer su neizostavni dio salata u restoranima. Prednost ove povrtne vrste je što dobro podnosi niske temperature.

Špinat

Špinat kojeg uzgajamo u plastenicima ima povoljnije uslove razvoja, čistiji je i ima bolji ukus zbog manje izloženosti kolebanju temperature i sadržaja vlage u zemljištu. Berba se obavlja u nekoliko navrata.