Krompirom zasijane veće površine u BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - Sjetva krompira u BiH je u toku, a povrtari, uprkos visokim cijenama đubriva, ove godine očekuju nešto bolju situaciju jer, kako kažu, zbog većih podsticaja će biti zasijane veće površine te uz pogodne vremenske uslove očekuju dovoljne količine ovog povrća.

Još se ne zna da li će cijena domaćeg krompira biti viša u odnosu na prethodne godine, jer dok jedni poljoprivrednici tvrde da će veća količina krompira koja se sije donijeti nešto niže cijene, drugi navode da će cijena krompira, zbog enormnog rasta cijena repromaterijala i đubriva, ipak morati porasti.

Branko Mastalo, predsjednik Udruženja povrtara RS, kazao je da je bilo neizvjesnosti da li da sade krompir jer je cijena đubriva enormno skočila, ali da će ove godine biti zasađeno više krompira jer su povrtari dobili veće podsticaje od nadležnog ministarstva poljoprivrede.

"Dobili smo podsticaje na vrijeme, što smo i tražili, te nam je uplaćeno 1,8 miliona KM. Obratili smo se i za dodatna sredstva te su nam ministar poljoprivrede Boris Pašalić i Vlada RS iz Kompenzacionog fonda obezbijedili još dodatnih 1,8 miliona KM", rekao je Mastalo za "Nezavisne novine".

Dodao je da je to uticalo na povrtare da krenu u veću proizvodnju te da smatraju da će i pored visokih cijena repromaterijala i đubriva krompira biti dovoljno, odnosno da će ga biti koliko i prethodnih godina.

"Cijena koštanja je veća nego do sada, ali ne možemo znati kolika će biti cijena krompira, jer to zavisi i od ponude i potražnje, a utiče i uvoz. Ipak, smatramo da će cijena zbog veće količine posijanog krompira biti možda i niža jer veći podsticaji znače više zasijanog krompira, a to znači niže cijene", naveo je Mastalo.

Savo Bakajlić, predsjednik Regionalnog udruženja poljoprivrednika Semberije i Majevice, rekao je za "Nezavisne novine" da je lijepo vrijeme pogodovalo sijanju krompira.

"Cijene repromaterijala ove godine porasle su za oko 15 odsto, što nije toliko strašno. Strašno je koliko je poskupjelo đubrivo", kazao je Bakajlić.

Dodao je da je još rano govoriti o cijeni krompira jer to zavisi prije svega od cijene repromaterijala i đubriva u narednom periodu.

"Vidim da je dosta njiva zasijano krompirom. Poljoprivrednici su najčešće uzimali svoje sjeme, a nešto malo su dokupljivali", rekao je Bakajlić, ističući da će zbog poskupljenja repromaterijala i đubriva morati doći do rasta cijena krompira.

Da je situacija kada je riječ o uzgoju krompira u FBiH slična kao i u Srpskoj za "Nezavisne novine" potvrdio je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, koji navodi da ima dovoljno sjemena koje se može nabaviti po nešto malo višim cijenama u odnosu na raniji period.

"Problem su đubriva čija je cijena skočila, odnosno što je strašno skupo", rekao je Bićo.

Dodao je da je ove godine više sredstava izdvojeno u budžetu za poljoprivredu, zbog čega će podsticaji biti veći.

"Nisam siguran koliko će oni pomoći da se ublaži situacija, jer koliko god su podsticaji povećani, dođe na isto jer su i cijene repromaterijala i đubriva porasle", rekao je Bićo, dodajući da cijene mnogo brže rastu nego što rastu izdvajanja države za poljoprivredu.