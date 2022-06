Pčelari s područja Parka prirode Blidinje dobili ograde za zaštitu od medvjeda

TOMISLAVGRAD – Trojica pčelara s područja općine Tomislavgrad, koji svojim pčelarskim aktivnostima gravitiraju području Parka prirode Blidinje, dobili su električne ograde za zaštitu pčelinjaka od napada medvjeda.

Uz električni štitnik (PREMIUM klasa, ECO tehnologija, posjeduje certifikat za sigurnost ljudi, životinja i okoliša), dobitnici donacije primili su i prateći materijal za puštanje električne ograde u pogon - žicu, izolatore, konektore, zatezače, uzemljenje itd.

Pored trojice pčelara s područja Tomislavgrad istu opremu dobiće i dvojica pčelara s područja opštine Foča, koji svojim pčelarskim aktivnostima gravitiraju Nacionalnom parku Sutjeska.

Pčelarima je oprema dodijeljena u hotelu ''Hajdučke vrleti'' u Parku prirode Blidinje, gdje je održana dvodnevna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projekta ''Bear in Mind: Bringing environmental actions for the biodiversity protection across the borders '' u četiri zaštićena područja - Nacionalni park ''Sutjeska'' i Park prirode Blidinje iz BiH, te Nacionalni park ''Durmitor'' i Park prirode "Piva" iz Crne gore, saopštili su organizatori.

"Često na mjestima gdje se imanja ljudi preklapaju s područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri dolazi do oštećenja imovine. To je slučaj i s košnicama u Bosni i Hercegovini. Tim povodom, Ornitološko društvo 'Naše ptice' doniralo je pet profesionalnih električnih ograda za zaštitu košnica od smeđeg medvjeda. Zaštita velikih zvijeri, zbog brojnih socio-ekonomskih izazova, proces je koji se ne može oslanjati samo na prirodne znanosti. Očuvanje populacije smeđeg medvjeda uvelike ovisi o ljudskoj toleranciji ove vrste. Uzajamnom podrškom nastojimo postići zajednički cilj koji se temelji na uvjerenju da je moguće unaprijediti suživot čovjeka i medvjeda'', rekla je koordinatorica projekta iz Ornitološkog društva "Naše ptice" Josipa Šimić.

Zaštita pčelinjaka od napada medvjeda pomoću električnih ograda pokazala se kao dobra praksa u drugim zemljama EU i kao takva postala je jedna od aktivnosti na ovome projektu.