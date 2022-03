Poljoprivrednici ne znaju kako će da kupe sjemena, đubrivo i gorivo

TUZLA - Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Plan proljetne sjetve u 2022. godini za područje Tuzlanskog kantona, kojim je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije ukupno 47.184 ha površine. Sa druge strane, poljoprivrednike brine hoće li imati sredstava.

Koliko su cijene zaista porasle u odnosu na prošlu godinu, pokazuje činjenica da su sjemena skuplja do 20%. Cijena dizela povećana je za 42,63%, dok je cijena NPK đubriva porasla za 78,57%, a KAN-a za čak 214,81%.

Poljoprivrednici ne znaju kako će obezbijediti sredstva da kupe sjemena, đubrivo i gorivo.

"Moja farma ima 50 grla. Svake godine za jedno grlo sam pripremao do jednog hektara. Jedan hektar me prošle godine koštao između 1.000 i 1.500 KM. Ove godine sam sračunao da mi je potrebno više od 3.000. Svaki dan se povećava i sve više će me koštati", kazao je Eldin Glibanović, poljoprivrednik iz Živinica.

Plan za sjetvu manje površina donesen je prije rata u Ukrajini, koji je uticao ne tržište generalno u svijetu te je čak predloženo i uvođenje kriznog štaba.

"Moramo svakodnevno imati podatak koliko je čega zasijano, šta se sije, šta su potrebe i ima li toga na tržištu da se kupi da bi se to zasijalo. Ukoliko to ne iskoristimo u ovom proljetnom roku, u avgustu nećemo pričati o proljetnoj sjetvi", smatra Suad Selimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla.

Ove godine je planirana manja površina za sijanje za oko 4.000 ha, ili 7,7% manja u odnosu na prošlu godinu. Žitarice čine gotovo pola planirane sjetve, odnosno više o 20.000 ha, a najzastupljenija kulutura je kukuruz. Industrijskim biljem planira se zasijati 211 ha, što je za 17 ha više u odnosu na 2021. godinu, krompirom se planira zasaditi 5.987 ha i to je za 607 ha manje nego lani. Krmnim biljem planiraju se zasijati površine od 16.139 ha, što iznosi 34,2% ukupnog plana sjetve.

"Za realizaciju ovog potrebna su sredstva, odnosno 92 miliona KM, što je za 20 miliona više nego prethodne godine iako je planirana površina manja. To je jasan indikator o rastu cijena koje se dešava na tržištu. Zbog toga je donesen zaključak da Vlada pokuša naći dodatna sredstva kako bi na taj način umanjila efekat rasta cijena", pojasnio je Emir Begić, ministar poljoprivrede TK.

On ističe da je započeo određene aktivnosti s predstavnicima federalnog resornog ministarstva, ažuriraju se podaci poljoprivrednih gazdinstava, kako bi to bilo proslijeđeno ministarstvu, jer se očekuje da Direkcija robnih rezervi FBiH podijeli gorivo kao pomoć proizvođačima.