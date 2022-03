Povoljni uslovi za pripremne radove za proljećnu sjetvu

Padavine iz prethodnog perioda omogućile su povoljne uslove za pripremne radove za proljećnu sjetvu, ali mraz u nižim predjelima može da pričini štetu na breskvi, kajsiji i ranim sortama šljive, navedeno je u agrometeorološkom biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Agrometeorološki uslovi tokom proteklog perioda bili su povoljni za prihranu ozimih usjeva, rezidbu, đubrenje, zimsko prskanje i zaštitu u voćnjacima i vinogradima, kao i druge pripremne radove za proljećnu sjetvu i sadnju.

Mraz u nižim predjelima, koji se bilježi juče i danas u noćnim i jutarnjim časovima, može pričiniti oštećenja na breskvi, kajsiji i ranim sortama šljive.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ove sedmice se očekuje sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, i toplije vrijeme.

Jutarnja temperaturu vazduha od minus pet do šest, u višim predjelima od minus 10 do nula, a najviša dnevna od 10 do 20, u višim predjelima od četiri do 14 stepeni Celzijusovih.

U agrometeorološkom biltenu se navodi da je prošle sedmice zabilježeno prisustvo biljnih bolesti kao što su simptomi mrežaste pjegavosti lista ječma, siva pjegavost lista pšenice i pepelnice žita, a u zasadima voća uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara.