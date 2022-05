Proljećni usjevi imaju pojačane potrebe za vodom

BIJELJINA - Padavine u proteklih sedam dana bile su male i uglavnom lokalni pljuskovi, pa je površinski sloj zemljišta isušen, a svi proljećni usjevi u ovo vrijeme imaju pojačane potrebe za vodom, jer su u fazama intenzivnog vegetativnog porasta, kao i ozima žita koja klasaju i nalivaju plod, navedeno je u agrometeorološkom biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Toplotni uslovi omogućavali su intenzivan porast svih poljoprivrednih usjeva, kao i zrenje pristiglog povrća i ranog voća.

Agrometeorolozi su ukazali i da toplo i sunčano vrijeme povoljno utiče na aktivnost insekata kao što su polaganje i piljenje larvi breskvinog smotavca, polijeganje jaja jabukinog smotavca, jajna legla krompirove zlatice, pepeljasti grožđani moljac, repina pipa i druge štetočine.

"U pogledu biljnih bolesti, na vinovoj lozi primijećeni su simptomi crne pjegavosti, kod jabuke je prisutan infektivni materijal koji može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova. Kod ozime pšenice, koja je u fazi cvjetanja, uz prisustvo padavina i visoku vlažnost, postoji rizik od infekcije klasa gljivom prouzrokovačem fuzarioze klasa.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja ove sedmice biće sunčano i veoma toplo, a u poslijepodnevnim časovima postojaće uslovi za lokalne pljuskove praćene grmljavinom.

Minimalna temperatura u nižim predjelima biće od 13 do 17, na jugu do 20, u višim od sedam do 13 stepeni, a maksimalna od 20 do 33, lokalno i do 35, u višim predjelima od 18 do 28 stepeni Celzijusovih.