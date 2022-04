Rekordna proizvodnja rasadnog materijala zadruge "Agrisan"

SANSKI MOST - Zemljoradnička zadruga "Agrisan" iz Sanskog Mosta proizvešće i plasirati ove godine na tržište rekordnih 120.000 sadnica različitih vrsta povrtarskih kultura.

Direktor ove zadruge Senad Hadžibajramović kaže kako je zbog globalnog rasta cijena osnovnog repromaterijala proizvodnja rasada značajno poskupjela i sada zahtijeva mnogo veća ulaganja.

"U prvom redu to se odnosi na đubriva, čija se cijena utrostručila, zatim poskupjeli su energenti, a time i kompletna proizvodnja. Ipak, odlučni smo da kupcima ponudimo rasad po staroj cijeni, jer sada je više nego ikad jasno da se mora intenzivirati poljoprivredna proizvodnja, s obzirom na to da prognoze govore da trenutno stanje može dovesti do nestašice hrane na tržištu", kaže Hadžibajramović.

Inače, ova zadruga je jedini registrovani i certificirani proizvođač rasada na području Unsko-sanskog kantona te na tom području distribuira kompletan proizvedeni asortiman.

"Proizvodnja se odvija u modernom plasteničkom kompleksu koji se prostore na oko 3.000 metara kvadratnih i najveći je na području našeg kantona. Jedan dio proizvoda koristićemo za vlastite potrebe, a ostatak će biti namijenjen tržištu. Ono što karakteriše našu proizvodnju je primjena savremenih agrokulturnih tehnologija uz potpunu garanciju zdravstvene ispravnosti naših proizvoda", rekao je Hadžibajramović.

Prema njegovim riječima, proizvodnja rasada se odvija u plastenicima u kojima je temperatura uvijek optimalna i u kojoj su uslovi uzgoja nadziru putem specijalnog softvera.

Istakao je kako su u toku protekle godine proizveli preko stotinu tona različitih vrsta povrća koje je distribuirano na tržište Sanskog Mosta i okolnih gradova.

Ova uspješna zadruga ima ugovore s nekolicinom trgovačkih lanaca u nekoliko gradova te na taj način uspijeva plasirati najveću količinu proizvoda, a već godinama su lideri u plasteničkoj proizvodnji u USK.