Upozorenje voćarima na pojavu mraza

BANJALUKA - Mraz koji se očekuje u noćnim i jutarnjim časovima u ponedjeljak, 11. aprila, može izazvati oštećenja na većini voćarskih kultura, navodi se u danas izdatom agrometeorološkom upozorenju.

Voćarima se preporučuje da tokom noći i u ranim jutarnjim časovima, koliko je moguće, zaštite svoje zasade voća zadimljavanjem, orošavanjem ili nekim biološkim preparatima, poput prirodnih antifriza za biljke, naveli su iz Odsjeka za agrometeorologiju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Oštećenja na voću, navode, zavisiće od jačine, intenziteta i trajanja mraza kao i nagiba terena.

U nedjelju se očekuje jače zahlađenje uz kišu i susnježicu, a u višim predjelima će padati snijeg. Padavine prestaju do kraja dana uz postepeno razvedravnje, a u noći ka ponedjeljku i u ponedjeljak ujutru javiće se mraz.

U nižim krajevima će u ponedjeljak temperatura vazduha na zapadu biti od minus četiri do nula, na sjeveru, odnosno u Semerbiji i Posavini, od minus dva do dva, na istoku od minus četiri do jedan, u višim predjelima i na planinama od minus osam do minus pet stepeni Celzijusovih.