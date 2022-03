Vrijeme povoljno za obavljanje poljoprivrednih radova

Trenutne vremenske prilike u Republici Srpskoj omogućavaju obavljanje predviđenih poljoprivrednih radova za ovo doba godine na otvorenom, navedeno je u sedmičnom Agrometeorološkom biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura zemljišta u zoni korjenovog sistema su oko prosjeka, tako da nisu ispunjeni uslovi za pokretanje vegetacije, dok dnevna temperatura vazduha, natprosječna za ovaj zimski period, za sada, ne izaziva pokretanje fizioloških procesa kod ranocvjetajućih voćnih vrsta, što bi dovelo do smanjenja otpornosti na mrazeve koji su mogući u narednom periodu.

„Povremene padavine koje su zabilježene u protekloj sedmici održavaju povoljnu vlažnost zemljišta, što će biti od značaja za početak vegetacije“, navedeno je u biltenu.

Agrometeorolozi napominju da je porast temperature vazduha uslovio početak aktivnosti pojedinih insekata štetočina, kao što su simptomi mrežaste pjegavosti lista ječma, siva pjegavost lista pšenice i pepelnice žita.

U pogledu voćarskih kultura u zasadima kajsije je prije otvaranja pupoljaka potrebno sprovesti preventivni tretman radi smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača monilioza koštičavog voća, šupljikavosti lista koštičavog voća, bakterioznih oboljenja, kao i prezimljujućih formi štetočina.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prvi dio ove sedmice obilježilo je pretežno do potpuno oblačno i hladno vrijeme, uz slabe padavine kiše, susnježice i snijega, dok će drugu polovinu sedmice karakterisati promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo vrijeme, uz blagi porast dnevne temperature vazduha.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus sedam do dva, na jugu do pet, u višim predjelima od minus 12 do minus pet, a maksimalna od dva do osam, na jugu do 10, u višim predjelima od minus četiri do dva stepena Celzijusova.