Za početak sjetve i vegetacije potrebno više padavina

Za pripremu zemljišta, ranu proljećnu sjetvu, kao i za početak vegetacije u narednom periodu potrebne su veće količine padavina, navedeno je u sedmičnom agrometeorološkom biltenu Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Agrometeorolozi su ukazali da padavina prošle sedmice nije bilo, ali se, zahvaljujući padavinama iz prethodnog perioda i topljenju snježnog pokrivača, donekle održava povoljna vlažnost zemljišta.

Povoljne vremenske prilike tokom prošle sedmice uz blagi porast temperature vazduha dovele su do pokretanje fizioloških procesa kod ozimih usjeva, voća i vinove loze, te omogućavale prihranu ozimih usjeva, rezidbu, đubrenje, zaštitu u voćnjacima i vinogradima, kao i druge pripremne radove za ranu proljećnu sjetvu i sadnju.

U biltenu je navedeno da su u toj sedmici zabilježene biljne bolesti kao što su simptomi mrežaste pjegavosti lista ječma, pepelnica žita, siva pjegavost lista i rđa pšenice.

"U zasadima voća uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara, a, osim bolesti, na pojedinim usjevima pšenice i ječma primijećena je manja pojava lisnih vaši", napomenuli su agrometeorolozi.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u drugoj polovini ove sedmice preovladavaće pretežno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom, uz pad temperature vazduha tokom vikenda, kada se očekuju susnježica i snijeg, koji su mogući i u nižim predjelima.

U Hercegovini se očekuju obilnije padavine.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do osam, u višim predjelima od minus tri do pet stepeni, a maksimalna od pet do 24, te u višim predjelima od dva do 15 stepeni Celzijusovih.