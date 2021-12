Zaštititi biljke zbog niske temperature vazduha

​Agrometeorolozi su preporučili poljoprivrednicima da zbog najavljene niske temperature vazduha ujutro i tokom noći zaštite biljke, a staklenike po potrebi da zatvaraju i dogrijavaju.

U agrometeorološkom biltenu za ovu sedmicu navedeno je da će jutarnja temperatura vazduha biti od minus 16 do minus šest u višim, u nižim od minus četiri do dva stepena Celzijusova, dok će maksimalna dnevna biti u intervalu od minus pet do jedan stepen u višim krajevima, a u nižim područjima od tri do devet stepeni Celzijusovih.

Agrometeorolozi su upozorili da tokom ovog dijela godine na parcelama pod pšenicom i drugim ozimim žitaricama problem predstavljaju glodari, naročito poljski miševi, čijem razmnožavanju pogoduju blage zime.

"Osim na ozimim žitima, štetu prave i na njivama pod krmnim biljem, prije svega na lucerištima i voćnjacima u kojima oštećuju korijenje voćaka", napomenuli su agrometeorolozi.