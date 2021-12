Analiza "Nezavisnih": Povećanje plate dovoljno za pola hljeba dnevno

BANJALUKA - Mjere koje je Vlada Srpske donijela u sklopu Prijedloga budžeta za 2022. godinu uticaće na rast plata za svega 15 do 20 maraka, procjene su poslovne zajednice, a to u praksi znači da će radnik od onoga što dodatno dobije moći kupiti još pola hljeba svaki dan.

Sindikalci smatraju da radnici zaslužuju više, a veću svotu željeli bi i penzioneri, kao i višečlane porodice.

"Ja mogu iz ugla građanina i sindikalca reći da je to malo. Da može više - vjerujem da može", kaže Dragan Gnjatić, potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, koji dodaje da će povećanje za budžetske korisnike biti od 45 do oko 100 maraka.

Dodao je da Savez sindikata RS podržava budžet za narednu godinu, kojim je predviđeno povećanje plata za radnike koji se finansiraju iz budžeta, ali...

"Najniža plata koja bi trebalo da bude zaštitna kategorija će biti definisana krajem ove godine i to je jako mali iznos za pristojan život, ma koliko ona iznosila. Ono što je strašno u ovoj situaciji jeste da zvanična statistika pokazuje da je oko 120.000 radnika s platom do 600 maraka", istakao je Gnjatić.

Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, rekao je da je za njih najvažnija mjera rasterećenje oporezivanja rada, a što su i predlagali.

"Ono što je evidentno: plate u privredi su rasle pet do sedam odsto, tako da uz ovih 15 do 20 maraka, što je dala Vlada, očekujemo da moraju i poslodavci dati minimalno bar toliko, a vjerovatno i više. Mi smo rekli da prosječna plata u Srpskoj treba da raste od 70 do 100 KM na godišnjem nivou. Nema poslodavca koji neće dati još bar 30 do 40 maraka", rekao je Trivić za "Nezavisne novine".

Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, kaže da će iduće godine biti nastavljeno redovno usklađivanje, odnosno povećanje penzija.

"To bi značilo, po mojoj procjeni, povećanje penzija za pet do šest odsto. Mi smo bili u razgovorima sa predsjednikom Vlade i resornim ministrom i to je nešto što je u sadašnjim okolnostima moguće. Ne možemo ići mimo zakona, zakon utvrđuje procente na temelju kojih se povećavaju penzije. Naravno, mi bismo bili zadovoljniji da je to više. Međutim, mi smo realni", rekao je Trifunović za "Nezavisne novine".

Jovan Radovanović, predsjednik Udruženja porodica "4+" Banjaluka, u izjavi za "Nezavisne novine" ističe da davanja predviđena za ove porodice nisu dovoljna.

"Mi smo još prije pet ili šest godina predali peticiju za izmjenu zakona, gdje bi svako dijete trebalo da ima minimum 100 maraka. U međuvremenu, promijenilo se puno toga, vidite da svaki dan cijene rastu", rekao je Radovanović.

S druge strane, predsjednik Vlade Srpske Radovan Višković rekao je da je Vlada, kao vid podrške pronatalitetnoj politici, odlučila da u budžetu za 2022. godinu izmijeni odredbe Zakona o dječjoj zaštiti Srpske, čime se prvi put uvodi naknada i za prvo rođeno dijete, koja će biti istog iznosa kao i za drugo i četvrto dijete.

"Ostale naknade za drugo, treće i četvrto dijete uvećavaju se skoro 100 odsto. Umjesto dosadašnjih 48 KM, koliko je bila naknada za drugo i četvrto dijete, i treće 97 KM, sada će to biti 97 KM za prvo i drugo dijete, za treće 140 KM i za četvrto 97 KM. Uvećanje za davanja po ovom osnovu iznosi gotovo 20 miliona KM na godišnjem nivou", istakao je Višković te dodao da je jednokratna pomoć majkama za rođenje djeteta povećana i da će ona iznositi 500 KM.

Premijer je istakao da Vlada Srpske ostaje čvrsto opredijeljena da kontinuirano radi na daljem unapređenju statusa i materijalnog položaja boračkih kategorija, te najavio da su u budžetu za 2022. godinu planirana veća izdvajanja.

Višković je juče na sastanku u Banjaluci sa predstavnicima boračkih udruženja i organizacija najavio veća budžetska izdvajanja za isplatu mjesečnog boračkog dodatka, ličnih i porodičnih invalidnina, te banjsko liječenje i rehabilitaciju.

Vlada Srpske, podsjetimo, utvrdila je prekjuče Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2022. godinu koji iznosi 4,024 milijarde KM.

Na poziciji rashoda najznačajnija su povećanja za lična primanja zaposlenih. U 2022. planirano je 926,6 miliona KM, što je više za 61,9 miliona KM u odnosu na rebalans budžeta. Biće povećana i sredstva za isplatu penzija za 61,2 miliona KM, te izdvajanja za boračke kategorije za 13,1 milion KM.

Saopšteno je da je ukupan iznos koji se iz budžeta Republike Srpske usmjerava u rast plata oko 54 miliona KM na godišnjem nivou. Planirano je i da osnovica za obračun poreza na dohodak bude bruto plata.

Vlada Srpske razmatrala je i utvrdila Prijedlog programa ekonomskih reformi 2022-2024. Kako je navedeno u dokumentu, projektovane stope privrednog rasta u periodu 2022-2024. godina iznosiće 4,5 odsto, 4,3 odsto i 4,6 odsto respektivno.